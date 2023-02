Codin Maticiuc are palpitații doar când se gândește la ce-l așteaptă: “E groasă, m-am nenorocit!”

Codin Maticiuc joacă în „Clanul”, „Miami Bici 2”, se ocupă de producerea noului film alături de BRomania, îmbunătățește infrastructura medicală din România prin intermediul proiectului “Spitale publice din bani privați”, însă adevăratul job cu normă întreagă este cel de tată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul-antreprenor a vorbit deschis despre cum reușește să își gestioneze cei trei copii, dar și pe iubita Ana Pandeli. În spiritul caracteristic, Codin a făcut haz de necaz cu privire la ce-l așteaptă când toate fetele din viața lui îl vor vrea „lipit” de casă.

Sprijinul pare să-i fie fiul Anei Pandeli, Mario, care îl susține pe Codin necondiționat. Maticiuc deja vizualizează momentul în care băiatul îi va călca pe urme și va lua cu asalt nightlife-ul, cum o făcea vedeta odinioară. Acum actorul susține că are alte priorități, aspect vizibil în agenda pe care Codin ne-o prezintă pentru 1 mai, când semna condica la cluburile de pe litoral. În 2023 BRomania și prietenul Maticiuc vor filma „Miami Bici 2”, pentru a-l lansa, dezirabil, la 1 decembrie.

Codin Maticiuc, captivat în postura de tată: „Toate fetele o să vrea să stau acasă!”

CANCAN.RO: Am văzut un reel pe Instagram, când erai plecat, a ieșit Smaranda pe terasă și a început să strige «Tati, vreau să stai cu mine!». Chiar are atitudine!

Codin Maticiuc: Ți-ai dat seama după vreme că era într-o fustiță, era vară, era mai mică. Dar da, e groasă, vine și aia mică, Ilinca, și ea cu părerile ei. Toate fetele o să vrea să stau acasă. Dacă le și apucă ciclul în aceeași perioadă, m-am nenorocit. Tu îți dai seama prin ce urmează să trec?!

CANCAN.RO: E bine că îl ai pe Mario, care vine la susținere!

Codin Maticiuc: Îți dai seama, ne strângem în pat noaptea de frică, când le-om vedea pe alea prin casă, pe toate!

CANCAN.RO: Lăsând gluma la o parte, îmi imaginez că e tare perioada asta…



Codin Maticiuc: Bine, mie îmi place, într-adevăr cea mai frumoasă perioadă la copii pentru mine sau pentru bărbați începe de la doi ani, când interacționezi mai mult. E frumos că o am pe Smaranda la aproape patru ani și Ilinca va veni când Smaranda va depăși și va fi un pic mai domnișorică.

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată că probabil tu o să ai masă aici, iar ele într-un alt colț al clubului, când o să fie mari?!

Codin Maticiuc: Nu cred, le-am făcut la bătrânețe. Deja merg foarte rar, merg rar în cluburi și atunci mă gândesc când o să fie ele mari de vârstă, o să meargă, o să le las pe la 30-32 de ani, îți dai seama, să meargă și ele în primul club. Dar, în schimb, cu Mario da. Cred că va ieși și el în cluburi pe la 16-17 ani, dar cred că pe el îl prind și el mă prinde. Noi doi o să fim.

Arta îl răpește pe Codin de la distracție: „E o tradiție, pentru că nici la «Miami Bici 1» n-am prins 1 mai în țară!”

CANCAN.RO: Vorbeam cu BRomania și mi-a zis că sunteți supărați că pierdeți 1 mai, pentru că vă apucați de filmări la „Miami Bici 2″…

Codin Maticiuc: Posibilitatea este din ce în ce mai reală să ratăm 1 mai, probabil că e o tradiție pentru că nici la «Miami Bici 1» n-am prins 1 mai în țară, l-am prins în Miami. De data asta se pare că o să fim în Los Angeles. Până la urmă, cum o vrea Dumnezeu, important e să tragem să se întâmple filmul.

CANCAN.RO: Și atunci ați sărbătorit românește?

Codin Maticiuc: Am sărbătorit prin muncă, pentru că noi dacă am fost acolo, sigur făceam ceva. N-o să stăm acolo să fie liber. Filmăm, dormim și mâncăm, atât se întâmplă. Cât filmezi faci pauze doar să dormi și să mănânci.

CANCAN.RO: E fezabil să îi dați drumul la 1 decembrie, cum se vrea?

Codin Maticiuc: Este posibil, ne-am gândit și la decembrie, ne gândim și la noiembrie. Ne doream în decembrie, că e Ziua Națională, dar întotdeauna la film important e să ai și culoar. Să vezi cine mai lansează odată cu tine. Și în decembrie, din câte am înțeles, este «Aquaman». E OK să îți alegi bine culoarul, dar ideal aș vrea 1 decembrie.

