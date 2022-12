”Craiul de Dorobanți” rupe tăcerea după 20 de ani! Motivul pentru care Codin Maticiuc înșira femeile și Ferrari-urile

Aspectul conform căruia Codin Maticiuc provine dintr-o familie înstărită nu constituie un secret pentru conaționalii care l-au cunoscut pe milionar datorită excentricității sale. Ca orice copil de bani gata, actorul nu ezita să-și demonstreze cu orice ocazie potența financiară. Că o făcea prin intermediul hainelor exclusiviste, al mașinilor scumpe sau al cuceririlor din mediul public, Codin Maticiuc trăia pe picior mare. Timpul a trecut, iar fiul lui Ion Maticiuc s-a maturizat vizibil și a început să facă lucruri demne de laudă. Într-un interviu de o transparență aparte, Codin a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre detaliile neștiute ale unei vieți de film.

Dacă în urmă cu două decenii Codin se bucura de banii tatălui, între timp Maticiuc Jr. nu doar că nu mai consumă finanțele familiei, ba din contră. Antreprenorul își gestionează propriile afaceri și se implică puternic în acte de caritate, strângând bani pentru renovarea spitalelor din România.

Unde mai pui că Maticiuc a devenit și tată a trei copii, două fetițe cu Ana Pandeli și un băiat al iubitei dintr-o fostă relație?! Nevoia de validare a lui Codin a scăzut considerabil, proiectele sale având succes pe linie, iar acum vedeta oferă publicului o lecție prețioasă de cumpătare.

Codin Maticiuc: „Acum te validează să știe lumea că poți să faci bani, nu că îi ai!”

CANCAN.RO: Tu niciodată n-ai fost „wanna be”, tu ești omul „statement” într-un fel!

Codin Maticiuc: Nu, nu, nu, am fost „wanna be”, când am fost foarte puști, aveam încă lucruri de demonstrat și voiam să le demonstrez repede prin haine, oamenii să știe că sunt OK, că am bani. Mi se părea că ăsta e un lucru care te validează, să ai bani, a dispărut asta. Acum te validează să știe lumea că poți să faci bani, nu că îi ai. Dacă îi ai poate i-ai furat, poate i-ai primit de la părinți, nu contează cine-i are, contează cine știe să-i facă.

Atunci credeam că mă validează treaba asta și au fost perioade când purtam ceva extraordinar. Aveam ceva luat de la Cavalli, era ceva tricou, nu îmi mai amintesc, și pantaloni, părea ziar, scria Cavalli peste tot. Frățioare, ești nebun, eram îmbrăcat în ziare.

Asta era perioada, simțeam că trebuie să fac niște lucruri, perioda în care existau frustrări, nemulțumiri, simțeam că nu sunt. Doar ăia se îmbracă și au nevoia să demonstreze, persoanele care n-au ajuns undeva. Dacă ai ajuns, ai întâlnit o relaxare bruscă și te așezi!

Codin Maticiuc, despre istoricul cuceririlor feminine: „Mi se păreau mai atractive prin faptul că erau faimoase!”

CANCAN.RO: Păi și la tine de unde a venit relaxarea?

Codin Maticiuc: Nu știu, în timp, maturizarea, am și eu o vârstă, faptul că am realizat niște lucruri. Știi cum e, educația de acasă era aceeași și atunci, și după. Dar nu te iei numai după educație, că ți se pare ție că știi tu mai bine.

Am foarte mulți prieteni în lumea asta – regizori, scenariști, actori, oameni care au alte preocupări. A venit organic treaba, nu am fost astăzi aici și odată, brusc, eram prieteni numai cu actori.

A venit organic și pe măsură ce treceam în lumea aia, nici eu nu mai vedeam nevoia de vreo afirmație din asta «hei, salut, am bani», că de fapt asta sunt firmele la vedere. La mine nu e «am bani, e hei, strâng bani pentru spitale» și e tot o afirmație! E foarte mult de vorbit pe asta, e un podcast, adică e de stat și de luat și despre șampaniile alea care se comandă. Sunt doar show off-uri, lucruri pe care le ai de demonstrat atunci pe loc și vin din ceva, dintr-o nevoie a ta de a te afirma.

CANCAN.RO: Dar tu aveai validare din toate părțile. Aveai validare de la femei, validarea faptului că te plimbai cu cea mai tare mașină la vremea aia, erai în presă, aveai validare de peste tot. Unde nu funcționau lucrurile?

Codin Maticiuc: Toate astea le făceam tocmai ca să mă asigur că sunt bine poziționat în clasamentul social. Poți să ai pasiune pentru o mașină, să fii un om îmbrăcat total simplu și să conduci nu știu ce Rolls Royce, dar pentru mine atât Ferrari-ul, cât și o parte din femei erau de acolo, și dintr-o zonă de validare. Mi se păreau mai atractive prin faptul că erau faimoase, totul venea dintr-o zonă de «look at me».

