Codin Maticiuc, tablou de familie. Ce fotografii a postat pe internet și ce detaliu șocant a arătat: „Ultima poză e să ne amintim că bunica...”

Codin Maticiuc și-a surprins fanii cu câteva imagini pe care le-a postat recent pe rețelele de socializare. O declarație despre bunica fetițelor a fost făcută, la descrierea pozelor. Iată ce a spus.

Codin Maticiuc a devenit tată pentru a doua oară. Iubita acestuia, Ana Pandeli i-a dăruit încă o fetiță, pe nume Ilinca. Cei doi se iubesc de mult timp, iar acum, Codin experimentează pentru a doua oară rolul de tătic. Ana mai are un băiețel, din relația anterioară.

În așteptarea sosirii noului membru al familiei, Codin a postat câteva fotografii cu familia, urmate de următorul mesaj.

„Câteva imagini cu familia, așteptând-o pe Ilinca să vină acasă. Ultima imagine e ca să ne amintim ca bunica ei era la câțiva zeci de metri de un incendiu”, a scris Codin în descrierea pozelor de pe Instagram.

Apoi, una dintre fotografii era cu acoperișul blocului care a ars zilele trecute pe Șoseaua Nordului, care se afla foarte aproape de locuința lor. Acesta a spus că a postat fotografia ca să-și amintească că bunica era la câțiva zeci de metri de acel incendiu.

Codin, mesaj emoționant după nașterea Ilincăi

În postarea de pe rețelele de socializare, Codin Maticiuc și-a reamintit cum a fost prima dată, când a văzut-o pe Smaranda atunci când s-a născut și cum i-a schimbat viața. Acesta a mai spus că, venirea pe lume a Ilincăi îl va face un om și mai bun.

„Ți-ai imaginat vreodată cum e să îți cunoști măcar o mică parte din viitor? Să știi cu siguranță ziua în care vei cunoaște o persoană care îți va schimba viața? Care îți va modifica prioritățile, modul de a gândi, felul în care te raportezi la viață? Te-ai gândit vreodată cum ar fi să știi exact care este ziua în care vei cunoaște dragostea?

Să mergi la culcare în noaptea dinainte cu acest gând: „mâine”. Mâine totul va fi diferit. De mâine mi se modifică întreaga structură celulară. Mâine sunt altul.

M-am gândit la toate astea înainte să se nască Smaranda. Cum e să știi exact ziua în care o să întâlnești cea mai importantă persoană din viața ta. «Da, bro, uite ce sa fac, bine pe acasă. Peste trei zile o s-o întâlnesc pe una pentru care te voi ucide, fără să stau pe gânduri, ca s-o fac fericită. Tu ce faci, bro?»

Câteva lucruri au fost, chiar, peste așteptări la Smaranda. Să fiu primul care a văzut-o și mai ales primul care a ținut-o de mână. Când au dus-o în altă cameră în timp ce pe mamă o coseau, m-au lăsat sa stau cu ea. Doar noi doi. Și ne-am ținut de mână și am știut c-o s-o țin mereu.

Am știut dinainte că o s-o iubesc. Nu am știut, însă, că voi fi total îndrăgostit de ea. Efectiv îndrăgostit ca de o domnișoară. Sunt mândru când râde la glumele mele, fâstâcit când mă pomenește, topit când mă atinge. Ca o dragoste de liceu. Tot ce-mi doresc este să mă bage puțin în seama.

Alt lucru este că nu am realizat că-mi poate fi și călcâiul lui Ahile. N-am știut că mai există feluri în care poate să doară, total noi și crunte. N-am știut că mă pot nărui din lacrima altuia.

Acum știu tot: dragostea ca în povesti, pasiunea nestăvilită și tot ce e mai sfânt pe lume vine să mă întâlnească în câteva zile. Vine să-mi arate că nu sunt dragon cu mai multe capete, așa cum credeam, ci unul cu mai multe inimi. Vine să salveze lumea sau măcar țara, alături de sora și fratele ei. Vine Ilinca Maticiuc”, a scris actorul pe contul de Instagram.