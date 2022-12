Codin Maticiuc a devenit tată pentru a doua oară, dar nu uită de prima dragoste: “D-aia am și născut în Los Angeles!”

Proiectele cinematice și viața personală merg mână în mână pentru Codin Maticiuc, care a devenit tată de fată pentru a doua oară, propulsează „Clanul” în topul audiențelor, dar are în plan și realizarea peliculei „Miami Bici 2”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, antreprenorul a vorbit despre noile orizonturi personale pentru perioada imediat următoare. În contrast cu imaginea care l-a consacrat, cea a băiatului de oraș, Codin a devenit familist convins și se gândește chiar la eventualitatea de a mai adopta o soră sau un frate pentru cei trei copii de acasă.

Și mai de impact este, însă, modul în care Maticiuc reușește să se organizeze fără a lăsa loc de eroare. Ana Pandeli a avut de născut, iar iubitul a venit cu ideea de a îmbina utilul cu plăcutul. Așadar, iată cuplul plecat în Los Angeles să își rezolve prioritățile. Doamna lui Codin a dat naștere unei fetițe, în timp ce proaspătul tătic a plecat să caute locații pentru filmul „Miami Bici 2”, ce se va lansa în data de 1 decembrie a anului viitor.

Codin Maticiuc, despre eventualitatea adopției: „Aș lua un copil mai mare, nu un bebeluș!”

CANCAN.RO: Merge bine „Clanul”?



Codin Maticiuc: Merge bine rău, lideri de audiență am fost.

CANCAN.RO: Te așteptai, o vedeai venind?

Codin Maticiuc: Sută la sută, da, m-am așteptat să fim lideri de audiență. M-am așteptat de când am plecat, de când am citit. Când au început să se lege lucrurile, m-am așteptat. De obicei, nu zic…

CANCAN.RO: Cum te simți având în vedere că nu joci nici în „Ramon”, nici în „Teambuilding”, de ce te-au exclus?



Codin Maticiuc: Și eu i-am exclus din „Clanul”, că nimeni din „Teambuilding” sau din „Ramon” nu joacă în „Clanul”, așa că te rog, fiecare cu produsul lui.

CANCAN.RO: Știu că o să filmați „Miami Bici 2” la anul, BRomania zicea că deja s-au găsit locațiile…

Codin Maticiuc: Da, da, da, am fost și le-am văzut, de aia am și născut în Los Angeles, ca să caut locații. Am găsit locații, ne place, e bine.



CANCAN.RO: Pentru că vorbeai despre naștere mai devreme, ai deja trei acasă, nu te mai oprești?

Codin Maticiuc: Da, am trei și m-am oprit. Poate să mai înfiez unul, m-am gândit întotdeauna și aș face-o la un moment dat! Dar așa să mai produc, nu mai produc. Aș lua un copil mai mare, nu un bebeluș, și atunci contează energia și chimia.

CANCAN.RO: Acum s-a complicat și ecuația sărbătorilor…

Codin Maticiuc: E groasă cu Crăciunul și cu sărbătorile, dar mă și bucură, e și frumos!

Sursă foto: Instagram @maticiuc_codin