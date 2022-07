S-a aflat! Motivul pentru care Codin Maticiuc nu vrea să se însoare cu mama fetiței lui

Codin Maticiuc și-a deschis sufletul în fața celor care îl urmăresc și a vorbit despre posibilitatea de a se căsători în curând. Vedeta le-a dezvăluit tuturor care sunt motivele ce stau în spatele deciziei sale.

Codin Maticiuc este unul dintre cei mai apreciați bărbați din România datorită implicării sale în dezvoltarea spitalelor din țară. Vedeta a câștigat simpatia oamenilor de-a lungul timpului. Totuși, există multe detalii legate de viața personală a acestuia care nu s-au aflat până în prezent. Într-un interviu acordat recent, Codin a explicat de ce nu s-a căsătorit până în acest moment cu actuala sa parteneră de viață.

De ce nu s-a căsătorit Codin Maticiuc până acum

Foarte multe persoane s-au întrebat de-a lungul timpului de ce unul dintre cei mai râvniți bărbați din România nu s-a căsătorit încă. Pentru a elimina orice urmă de îndoială, Codin a oferit o explicație rațională într-un interviu acordat recent. Potrivit spuselor acestuia, atât el, cât și iubita lui, nu consideră că este necesar ca un astfel de eveniment să aibă loc.

„Nu mă însor, păcatele mele. Nici ea nu vrea. Nu ne plac petrecerile astea. Ne plac petrecerile alea la care chiar te distrezi, nu unele unde ai o mie de obligații. Noi, de exemplu, la Smaranda nu am făcut botez, nu am făcut petrecere. Ne-am dus la biserică și am venit acasă cu nașii. Aia a fost”, a declarat Codin Maticiuc pentru Ego.ro.

Deoarece este de părere că un astfel de eveniment este destul de stresant pentru miri, preferă să amâne pe cât posibil nunta. Totuși, Codin recunoaște că dacă va fi cazul la un moment dat, își va duce iubita în fața altarului și îi va jura iubire veșnică.

Codin Maticiuc, implicat în educația fiicei sale

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit și despre Smaranda, fiica de trei ani pe care o are cu actuala sa iubită. Acesta susține că se implică activ în educația celei mici, mergând cu ea la tot felul de spectacole pentru copii. De asemenea, Codin recunoaște că o corectează pe cea mică de fiecare dată când greșește anumite cuvinte, deoarece consideră că este nevoie ca aceasta să deprindă de pe acum tainele limbii române.

„Nu există să spună „casa lu mama”, chiar dacă o mai face noi venim mereu și o corectăm, îi spunem „casa mamei”. Adică timpul ăsta de educație încercăm să-i oferim. Pentru că îi va folosi ei mai încolo”, a mai povestit Codin Maticiuc.„