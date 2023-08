Etichetat drept beizadea pe când le fermeca pe Anna Lesko și pe Gina Pistol, Codin Maticiuc face lumină: ”Tata mă mai bătea!”

Codin Maticiuc poate fi urmărit de publicul telespectator în serialul Clanul, lunea, de la 20:30, la Pro TV. Pentru fanii capodoperelor de pe marile ecrane, același actor urmează să fie prezent în cinematografe, cu Miami Bici 2, din 24 noiembrie. Suficient cu anunțurile de maximă importanță, pentru că dincolo de activitatea profesională, vedeta are și o poveste insolită de viață, dezvăluită, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Codin le dă peste nas tuturor celor care l-au denumit „beizadea” sau „băiat de bani gata”. Adevărul este undeva la mijloc, explică fiul lui Ion Maticiuc, care n-a fost ținut tocmai în puf de tatăl său. Actorul susține că, uneori, „Tătuțul” lui îl mai și atingea cu câte o palmă. La polul opus, Codin este extrem de permisiv cu cei trei copii, fiul cel mare fiind lăsat să facă exact ce își dorește.

( NU RATA: CODIN MATICIUC, EXPERIENȚĂ DEMNĂ DE FILMELE DE ACȚIUNE! MOTIVUL PENTRU CARE VIAȚA SA A FOST PUSĂ ÎN PERICOL: „A VRUT SĂ MĂ TAIE” )

Codin Maticiuc demontează preconcepția conform căreia ar fi fost „băiatul lui tata”: „Mă mai și bătea!”

CANCAN.RO: Tatăl tău cum s-a comportat cu tine, Codin? Era genul permisiv sau te mai „altoia” din când în când?

Codin Maticiuc: Mă și bătea. Mă mai și bătea, dar foarte rar, s-a întâmplat, din ce îmi amintesc eu, de vreo trei ori. Nu îmi dau seama dacă a fost permisiv sau nu, că oricum am crescut mai mult cu mama, tatăl meu fiind plecat mai mult la post, ambasador, chargé d’affaires, în delegații, așa mai departe. Stătea câte patru ani plecat, se întorcea în concediu vara sau când venea, prin absență nu era atât de dur. Când era, mai încerca să revină, n-a fost atât de dur, pentru că era foarte mult plecat.

( CITEȘTE ȘI: CODIN MATICIUC ARE PALPITAȚII DOAR CÂND SE GÂNDEȘTE LA CE-L AȘTEAPTĂ: “E GROASĂ, M-AM NENOROCIT!” )

Miami Bici 2 va fi lansat pe 24 noiembrie, dar Codin Maticiuc mai pregătește o lovitură: „Pare cel mai scump film pe care l-am făcut!”

CANCAN.RO: Voi filmați acum la sezonul 3 al serialului Clanul. Ai putut să te desfășori pe timpul verii sau ai fost constrâns de un anumit program?

Codin Maticiuc: Am fost constrâns, dar nu de programul filmărilor, că n-am atât de mult. Adică am undeva la 6-7 zile pe lună Clanul. În programul verii am fost constrâns de faptul că lucrăm la post-producție la Miami Bici 2, Clanul, bineînțeles, Spitalele și nevoile lor. Toate mă constrâng.

CANCAN.RO: A rămas pe 24 noiembrie Miami Bici 2?

Codin Maticiuc: Da, și undeva în octombrie, sper, începem producția unui film de lungmetraj, ceva senzațional, ceva mare. E într-o zonă mai serioasă. Produc, joc, este film comercial 100%, va avea curse de mașini. Pare cel mai scump film pe care l-am făcut, deși Miami Bici 2 este îngrozitor de scump. Ăsta pare că o să fie mai scump, din cauză de mașini bubuite, șoferi, cascadori, echipamentul de a filma mașini.

( VEZI ȘI: ”SUNT CA ȘI ÎNSURAT, DUCEȚI-VĂ ÎN …” FETIȚELE L-AU ”AGĂȚAT” PE STRADĂ, IAR RĂSPUNSUL LUI CODIN MATICIUC LE-A LĂSAT FĂRĂ CUVINTE! )

Prestația lui Gheboasă de la UNTOLD, apărată de actor: „Înjurăturile nu au fost niciodată o problemă!”

CANCAN.RO: Gheboasă a fost în centrul unui scandal, fiindcă a cântat cuvinte injurioase la UNTOLD. Te întreb din postura părintelui, cum te raportezi tu la acest fenomen, al muzicii cu înjurături?

Codin Maticiuc: Eu sunt foarte „strict”, băiatul meu joacă în filme cu înjurături, joacă în Miami Bici 1 și 2. Practic, joacă în niște filme pe care, conform legii, nu ar avea dreptul să le vadă. Din punctul meu de vedere, înjurăturile nu au fost niciodată o problemă. Justificate corect, atât în stand-up, în comedie și așa mai departe, au avut locul lor. Cred că copiii care au fost la UNTOLD aveau sau ar fi trebuit să aibă discernământ. Băiatul meu are, de la o vârstă destul de fragedă. Despre asta e vorba, să le clădim noi discernământul.

Calitatea muzicală, da, putem să o discutăm, putem să ne certăm că una e frumoasă, alta e urâtă, că poate nu ne plac traperii, maneliștii, acordeoniștii, habar n-am. Putem să avem tot felul de păreri. Dar cu înjurăturile, trebuie să vedem, au existat din totdeauna și există. Eu am această durere, cu înjurăturile, la filmele românești. Și trebuie să fii atent, se permit niște «fuck you», niște «shit» și niște lucruri din America. Cumva ne-am obișnuit cu alea, dar dacă spui într-un film românesc «te f**», îți dă un rating din ăla, 18+, nu îl mai vedeți niciodată, amin! E un dublu standard aici.

( ACCESEAZĂ ȘI: BROMANIA A SCĂPAT DE CEL MAI APĂSĂTOR “BLESTEM”! ARE, ÎN SFÂRȘIT, IUBITĂ OFICIALĂ, IAR CANCAN.RO ARE TOATE DETALIILE. S-A “COMBINAT” CU “MEMELUȘA”! A LUAT-O “PE CAMERĂ” ȘI… )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.