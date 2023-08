BRomania a scăpat de cel mai apăsător “blestem”! Are, în sfârșit, iubită oficială, iar CANCAN.RO are toate detaliile. S-a “combinat” cu “Memelușa”! A luat-o “pe cameră” și…

O nouă idilă se întrevede la orizont, iar protagoniștii din această seară sunt oameni care n-au neapărat pasiuni comune, însă, cu toate acestea, ceva i-a făcut să se apropie destul de mult. BRomania, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din țara noastră intrat destul de adânc, de ceva vreme, în lumea cinematografiei, și Memelușa, fiica lui Mihai Stoica – managerul de la FCSB reprezintă cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc! CANCAN.RO are dovezi pe care vi le prezintă în cele ce urmează.

Iar totul s-a înfiripat la mare, nopțile trecute, atunci când BRomania și Teodora Stoica s-au întâlnit la Nostalgia. Cei doi s-au apropiat, au dansat, au socializat, iar, la un moment dat, s-a întâmplat inevitabilul!

Mega-sărut între Memelușa și BRomania

Actorul a „ventuzat-o” cu foc pe fiica lui MM Stoica, iar tânăra s-a înmuiat cu totul. O fi la mijloc și ideea că el nu mai vrea să umble din floare-n floare. Nu de alta, dar în urmă cu două luni, BRomania declara, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că se simte pregătit să-și întemeieze o familie (vezi AICI detalii): „Iată-mă aici, singur și gata să am o familie. Sunt gata, vreau să anunț, în exclusivitate la voi, că mi-ar plăcea să am o familie”. Totul la puțin timp de când anunța, tot pentru publicația noastră, că a pus punct relației pe care o avea de un an.

Actorul și fiica lui MM Stoica, cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc!

Deci, e clar! Există posibilitatea să se pună de-o nuntă. Și, până la urmă, de ce nu?! Dat fiind faptul că actorul are intenții serioase și nu e adeptul relațiilor de-o noapte, nimic nu e exclus. Dar pentru a nu ne abate prea mult de la povestea întâmplată serile trecute, trebuie menționat că, imediat cum orele s-au scurs, iar BRomania a hotărât să se retragă, evident că nu-și putea lăsa noua iubită singură la party-ul agitat. Astfel, actorul și-a luat inima-n dinți și partenera de mână și împreună s-au îndreptat către ieșire.

În urmă cu mai bine de trei ani, vestea că fiica lui MM Stoica se confruntă cu grave probleme de sănătate avea să zguduie din temelii lumea bună a Capitalei. Tatăl ei a făcut eforturi mărețe pentru a-și salva fiica și, în paralel, a luat calea bisericii. Tratamentul tinerei și-a făcut efect, iar Memelușa s-a însănătoșit. Cu toate acestea, Teodora și-a schimbat radical stilul de viață avut până-n acel moment. (Vezi AICI detalii)

