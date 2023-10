BRomania a recunoscut tot! Vinovat pentru eșecurile amoroase, actorul a luat decizia: „Eu vin cu niște probleme”

Matei Dima se dedică prea mult muncii sale, astfel că sfera personală a rămas în urmă. A recunoscut-o el, în cel mai recent interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Dacă în urmă cu trei luni anunța, cu ajutorul publicației noastre (vezi AICI), că-și caută nevastă, acum, actorul a renunțat la dorința de a deveni om însurat, la casa lui, declarând faptul că, în orice relație ar intra, el are anumite probleme pe care ar trebui, în viitor, să și le rezolve.

Altfel nu reușește sub nicio formă să închege ceva serios cu o posesoare a sexului frumos. Totodată, rolul din Miami Bici 2 i-a impus să acumuleze câteva kilograme în plus. Nu că ar fi o problemă, însă actorul a ținut să-și menționeze greutatea, semn că s-ar simți mai comod să iasă la întâlniri fiind mai… ușurel!

„Mi-am dat seama că, în orice relație în care intru, eu vin cu niște probleme”

CANCAN.RO: Ultima oară când am vorbit cu tine ziceai că ai vrea să te căsătorești. Cum stăm la capitolul ăla?

BRomania: Acum nu mai vreau.

CANCAN.RO: De ce?

BRomania: Păi m-am răzgândit.

CANCAN.RO: Păi mă gândesc că ai făcut de toate-n viața ta, te-ai plictisit și vrei să te așezi.

BRomania: Nu! Am avut perioada asta în care m-am întors de la film, pentru rolul ăsta am ajuns să am 120 de kile, am mai multe probleme cu faptul că mă dedic prea mult muncii mele, am mai făcut un film între timp, cu Eva Măruță, adică eu nu prea am avut timp să mă gândesc și să am grijă de mine. Ăsta e proiectul meu pentru 2024 și cred că de abia de atunci o să fiu available. Pentru că mi-am dat seama că, în orice relație în care intru, eu vin cu niște probleme și nu dau o șansă bună. Deci, mai întâi trebuie să mi le rezolv și după…

CANCAN.RO: Crezi că nici nu primești înțelegere și răbdare din partea femeilor?

BRomania: Am grijă, dacă întâlnesc pe cineva, să înțeleagă treaba asta. Și, de obicei, nu se concretizează în ceva prea serios pentru că, și eu, și ea, ne dăm seama foarte repede că n-o să meargă dacă e genul de persoană care îmi cere mai mult decât pot să-i ofer în perioada asta.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să ai parte de drame?

BRomania: Nu am avut pentru că am fost mereu foarte sincer.

