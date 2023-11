Codin Maticiuc povestește clipele de groază pe care le-a petrecut în timpul filmărilor Miami Bici 2, peste Ocean! ”Au intrat peste noi în casă, în timp ce dormeam. Nebuni, drogați!”

Codin Maticiuc și compania au intrat în linie dreaptă, cu doar trei săptămâni rămase până la lansarea filmului Miami Bici 2. Prin urmare, s-a dat startul perioadei de presale, iar cei interesați își pot procura bilete de pe MIAMIBICI.RO. Atențiune, tichetele se epuizează rapid, iar cei ce cumpără printre primii pot câștiga premii speciale! Lungmetrajul lui BRomania și al lui Codin Maticiuc se anunță un adevărat HIT, mai ales că alături de actorii români joacă și Danny Trejo. După îndelungi lupte de convingere, superstarul de la Hollywood a filmat pentru Miami Bici 2, contra sumei de 500.000 $. Însă vedetele noastre nu au fost lipsite de peripeții în perioada petrecută peste Ocean, iar CANCAN.RO vă relevă cele mai uluitoare povești, de la fața locului.

Vocea inconfundabilă a lui Codin Maticiuc relatează, cu umor, un moment ce s-ar fi putut termina tragic. Un om fără adăpost a intrat în casă peste echipa de producție a filmului Miami Bici 2. Nebun și drogat, astfel ar putea fi descris antagonistul, de către cei prezenți la Hollywood. Iar de departe cel mai afectat de experiență este BRomania, spune colegul Maticiuc. Mai multe detalii puteți citi în cele ce urmează sau puteți accesa zona VIDEO a articolului. Reamintim că biletele se găsesc pe MIAMIBICI.RO!

( NU RATA: CODIN MATICIUC A LUAT FOC! LE-A CERUT, URGENT, GUVERNANȚILOR LEGEA ROBIN WOOD! )

Codin Maticiuc relatează una dintre cele mai uluitoare peripeții de la filmările lungmetrajului Miami Bici 2, prezent în cinematografe din 24 noiembrie

Codin Maticiuc: Acum voi vorbi despre „homeleși” și de drogați, care erau efectiv peste tot. Am văzut scene incredibile, oameni atacați, am văzut trei minute mai târziu o cetățeană homeless într-un magazin, i-a dat o sticlă în cap unui polițist. L-a leșinat, iar eu am venit la alte trei minute când alți șapte polițiști erau strânși, ăla plecase cu targa, „homelessa” plecase și ea pe drumul ei. Șapte polițiști erau strânși, râdea de ei lumea din magazin, că nu aveau ce să facă. Astea sunt la Hollywood, Walk of Fame, acolo stăteam noi.

Acolo era apocalipsa, în același magazin Jesus del Cerro a văzut un homeless care a intrat cu un golf cart. A spart geamurile, a intrat în magazin și a mers printre rândurile alea. Am văzut alt homeless care stătea într-un căruț cu rotile și care scuipa necontenit pe ușa unui magazin. Toate astea le-am trăit, le-am văzut, nu vă imaginați ce este acolo. Și au intrat și peste noi în casă, în timp ce dormeam. Nebuni, drogați, fără nicio logică.

( CITEȘTE ȘI: ”L-AM VISAT NOAPTE DE NOAPTE!” DANNY TREJO, CELEBRUL ACTOR DE LA HOLLYWOOD, I-A SCOS PERI ALBI LUI CODIN MATICIUC! A DAT 500.000 $ SĂ-L AIBĂ ÎN MIAMI BICI 2 )

Un om fără adăpost a intrat pe geam, în casa românilor, de la Hollywood: „Un domn nebun, homeless și drogat, a sărit gardul!”

CANCAN EXCLUSIV: Crezi că voiau să fure ceva?

Codin Maticiuc: Unul singur a fost. A fost într-o noapte în care, noi aveam o vilă închiriată, patru dormitoare, BRomania dormea la parter. Eu, Jesus și Adrian dormeam la etajul unu. Living mare, curte și ziduri înalte. Ne trezeam în fiecare zi la 5-6 dimineața, pentru că așa începea munca la noi. Aveam în curte parcate și mașini de la producție, Dacia din film, mai lăsaseră electricienii niște chestii. Foloseam vila ca un centru de producție. În noaptea aceea, ne spuseseră cei de la producție «guys, știu că vă treziți la 5, ca la 6 să fiți gata, dar avem un pre-call al echipei, la 4». Producția venea la 4, niște băieți, iau o mașină și pleacă cu niște scule.

În noapte aia, un domn nebun, homeless și drogat, a sărit gardul, a intrat la noi în curte cu un băț foarte mare. Vorbea singur, BRo a avut această întâlnire groaznică cu el, a crezut că sunt mai mulți, că a auzit un tip vorbind. S-a trezit în mijlocul nopții, la ora 2, a auzit vorbind și a zis că a venit pre-call-ul. S-a uitat, a văzut o siluetă pe lângă mașini, cu un băț, cu ceva, n-a înțeles. A văzut cum acea umbră intră pe un geam. Și a zis «OK, producția nu intră pe geam». Pe un geam, pe care l-a găsit ăla deschis, să intre către living. BRo, când a văzut că intră pe geam, a zis că e groasă, a început să țipe de la geamul lui «get out, get out».

Ăla s-a speriat și el, a început să fugă și a sărit din nou gardul pe unde venise. BRo, speriat, a zis «ce p*** mea fac», a zis că sunt mai mulți. A deschis ușa, a început să țipe după noi și să spere că ceilalți aud, în speranța de a ne trezi pe noi. Nu ne-am trezit, a venit la noi la etaj, a bătut la mine la ușă. A deschis ușa și ăla a fost momentul în care BRo a aflat că dorm gol, îmi pare rău pentru el. A zis că l-a șocat mai mult decât homeless-ul care a intrat în casă. A intrat și a zis «au intrat unii în casă peste noi». Știu că el nu e atent niciodată la nimic, la detalii, am zis «prostule, e pre-call-ul». Și el mi-a zis «ce pre-call, frate, că e 2». Și când am auzit că e 2, am realizat că au intrat unii în casă.

CANCAN EXCLUSIV: Era speriat?

Codin Maticiuc: Da, normal. M-am îmbrăcat, ne-am apucat să scotocim casa. După ce am terminat filmul, ei au mai rămas, Jesus și BRo, o săptămână în plus. Eu am plecat, fiindcă sunt inteligent. Acest homeless s-a întors, într-o zi în care ei erau plecați de acasă. A spart cu bățul lui, pentru că am găsit urme din băț, a spart geamul de la care țipase BRo. Atunci ne-am speriat mai tare, au chemat și ei poliția. A venit poliția, noi îl și știam pe homeless, pentru că era unul care locuia în afara zidurilor noastre. Au zis «puteți să faceți plângere, îl luăm, îl ținem o oră și-i dăm drumul, asta putem să facem»!

( ACCESEAZĂ ȘI: APARIȚIE SURPRIZĂ LA LANSAREA TRAILERULUI “MIAMI BICI 2”: CE MESAJ A PURTAT PREMIERUL PE TRICOU… MARCEL CIOLACU A DEZVĂLUIT CARE ESTE FILMUL PREFERAT: ”L-AM REVĂZUT DE MULTE ORI!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.