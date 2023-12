BANC | „Bulă, ce faci, mă părăsești?”

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă și Bubulina au o discuție tare haioasă care îți va aduce zâmbetul pe buze. Spor la râs și voie bună.

– Bulă, ce faci, mă părăsești?

– Da!

– Bine, mă măgarule! Dar noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis.

– Așa este, Bubulino, doar că acum m-am trezit.

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!

– Bulă, tu te duci la femei!

– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!

– Bulă, tu chiar te duci la femei!

– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!

– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.

– Nu, promit!

Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:

– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!

Bulă ajunge acasă de la școală și îi zice tatălui:

– Tati, poți să îți scrii numele foarte repede?

– Da, sigur!

– Dar cu ochii închiși și deodată și foarte repede?

– Da, normal, Bulă!

– Atunci, tată, ia te rog hârtia asta și semnează!

Bulă și Bubulina se căsătoresc

Bulă și Bubulina, în noaptea nunții. Bubulina stătea în pat, într-o ținută sexy, și îl aștepta pe Bulă, care se uita pe fereastră. Așteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, Bulă, ce faci acolo? Hai, că nu mai pot aștepta!

– Stai, Bubulino, că vin acum!

Încă 30 de minute trec și Bubulina fierbe:

– Hai, Bulă, că te aștept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Stai, că vin acu, ce te grăbești așa?

Peste încă o jumătate de oră, Bubulina se duce la Bulă, supărată:

– Bă Bulă, ce faci?? Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Îngândurat, Bulă îi răspunde, uitându-se în continuare pe fereastră:

– Bubulino, avea dreptate tata că este frumoasă noaptea nunții!