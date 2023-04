Alex Delea și Elena Chiriac, relație cu adevărat specială după Survivor România: „O conexiune care nu poate fi dărâmată niciodată”

Alex Delea și Elena Chiriac au fost ambii concurenți la Survivor România 2022. Deși au fost în echipe diferite, el la Războinici, iar ea la Faimoși, cei doi au reușit să creeze o conexiune specială și au rămas în relații foarte bune după terminarea concursului. Mulți au crezut chiar că aceștia o să formeze un cuplu, însă drumul i-a purtat în alte direcții.

Elena Chiriac și Alex Delea s-au cunoscut la Survivor România 2022 și chiar au ajuns împreună până în etapa finală. Cei doi au creat o conexiune specială în Dominicană, pe care au păstrat-o și după terminarea competiției. Fanii emisiunii i-au îndrăgit pe cei doi și multă vreme au sperat că o să formeze un cuplu.

Însă, potrivit spuselor Elenei Chiriac, relația cu Alex Delea este de altă natură. Cei doi se înțeleg de minune și au rămas prieteni buni. Se iubesc mult, însă într-un sens diferit. Experiența din Dominicană i-a apropiat pe viață.

„Suntem prieteni foarte buni. Oamenii își doresc bineînțeles ca noi să fim cuplul acela la care visează toată lumea, pentru că ne înțelegem atât de bine încât și eu mi-aș dori o astfel de relație, dar suntem prieteni foarte buni.

Emisiunea din Republica Dominicană a creat între noi o conexiune care nu poate fi dărâmată niciodată de nimic și ne bucurăm de ea așa cum suntem, trăindu-și fiecare viața: unul la Londra, unul în București”, a declarat Elena Chiriac, potrivit imapcat.ro.

(CITEȘTE ȘI: „REVOLTĂ” LA ADRESA PRO TV DUPĂ CE ELENA CHIRIAC A INTRAT LA SURVIVOR 2023: „CĂTĂLIN MĂRUȚĂ MAI LIPSEA, IAR ELENA 🤢🤮”)

„Visul meu a devenit realitate”

De ceva timp, Elena Chiriac s-a mutat din România, iar acum locuiește în Londra. Tânăra mereu și-a dorit să studieze în străinătate, iar la vârsta de 16 ani și-a îndeplinit acest vis. Se pare că Elena Chiriac nu a reușit să se adapteze sistemului de învățământ românesc, așa că în vremea liceului a renunța să mai lupte și a făcut un pas mare pentru ea, plecând să studieze în altă țară.

„Sunt studentă la Londra, studiez Business și Management la Westminster. Am tot fentat universitatea, pot să spun cu toată rușinea pentru că am avut ba filmări, ba câte un proiect, dar când sunt acolo sunt sută la sută dedicată, trăiesc pentru facultatea asta când sunt acolo, în schimb mai am câte o mică escapadă prin România pentru câteva proiecte.

Sunt anul trei la facultate, am făcut și liceul la Londra, deci a fost o decizie acum mai mult timp. Am studiat Actoria, acum fac Business și pot să spun că am avut o problemă mai de mult cu sistemul de învățământ din România, a fost ceva mai personal, am vrut să plec. Cu profesorii nu mă înțelegeam tocmai bine, ei nu se înțelegeau cu mine prea bine de fapt, că eu poate aș fi cooperat dacă aveam mai multă susținere din partea lor și simțeam că pot mai mult.

Nu eram deloc susținută, mi se spunea întotdeauna că nu pot, că nu sunt în stare de nimic. De multe ori mă trezeam cu 1 în catalog pentru că mă apăram, atunci am ales să plec. Nu vreau să dau vina pe cineva sau pe ceva anume, pur și simplu eu nu m-am putut mula pe sistemul de învățământ. Am plecat la 16 ani, întotdeauna mi-am dorit să studiez în afară, deci visul meu a devenit realitate”, a mai spus Elena Chiriac.

(VEZI ȘI: ELENA CHIRIAC, DECLARAȚII DESPRE PROBLEMELE DE LA SURVIVOR: „NU SE VEDE NICI 25% DIN CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ADEVĂRAT”)