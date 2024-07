Alex Dobrescu s-a căit în zadar! Cristina Cioran nu l-a iertat, mai mult… A primit lovitura de grație!

Dorul este din ce mai apăsător pentru Alex Dobrescu! Bărbatul, care momentan are un ordin de restricție emis pe numele lui, încearcă să facă tot posibilul pentru a scăpa de el și a-și putea vedea fiica. Astfel, fostul Cristinei Cioran a luat atitudine în acest sens și a ajuns, din nou, în instanță. CANCAN.RO are toate detaliile celei mai intense telenovele din ultimii ani.

Alex Dobrescu și Cristina Cioran au avut de-a lungul ultimului an numeroase episoade care s-au soldat cu certuri, scandaluri și ordine de protecție. Cei doi se află într-un conflict neîncetat de aproximativ doi ani, iar în urmă cu trei luni actrița a primit un ordin de protecție din partea autorităților. Astfel, Alex Dobrescu nu mai are voie să se apropie de ea și nici de fiica lor, Ema. Bărbatul spunea că distanța l-a făcut să-și dea seama că o va iubi mereu pe Cristina Cioran și că nicio altă femeie nu se compară cu aceasta. Recent, fostul vedetei a cerut în instanță revocarea ordinului de protecție.

Alex Dobrescu, decis să meargă până-n pânzele albe ca să-și vadă fiica

În urmă cu trei zile, Alex Dobrescu a cerut revocarea ordinului de protecție emis în urmă cu aproape trei luni. Avea speranța că, de data aceasta, îi va îndupleca pe magistrați și va reuși, într-un final să scape de ordinul de restricție pe care îl are deja de trei luni. Din păcate pentru el, magistrații de la Judecătoria Sectorului 2 i-au respins cererea. Totuși, poate face apel în termen de 30 de zile. „Respinge cererea de revocare ordin de protecţie formulată de reclamantul Dobrescu Alexandru în contradictoriu cu pârâta Cioran Cristina Liliana, cu citarea Secţiei 6 de Poliţie şi Secţiei 7 de Poliţie, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 10.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

De trei luni Alex Dobrescu nu și-a mai văzut copila, pe micuța Ema, și nu mai știe aproape nimic de ea și nici despre mama fiicei sale. Ordinul de restricție ce s-a emis împotriva lui nu-i permite să încerce să mai ia legătura cu acestea. Plin de regrete, Alex Dobrescu a transmitea acum câteva zile prin intermediul CANCAN.RO că-și vrea familia înapoi și că o iubește și pe Cristina Cioran.

Alex Dobrescu, declarație de dragoste pentru Cristina Cioran! Răspunsul vedetei l-a lăsat mască

„Mi-e dor rău de familie. De trei luni nu le-am mai văzut. Am ordin de restricție și nu pot lua legătura cu ele. Am realizat însă că niciuna dintre femeile pe care le-am întâlnit nu se compară cu Cristina. Și distanta m-a făcut să-mi dau seama că o iubesc. Oricâte chestii s-ar fi întâmplat, iubirea nu trece. Îmi iubesc familia. Și doar pe ea! Nu s-a întâmplat nimic ireversibil. Asta e important. O să repar tot. Sunt super puternic. Mai puternic decât niciodată! Pentru că am un sens și un scop, Cristina Cioran și Ema Dobrescu. O să fie bine”, ne spunea Alex Dobrescu.

Actrița nu s-a lăsat atât de ușor înduplecată de regretele fostului iubit, astfel că i-a dat replica tot prin intermediul nostru: „Eu îl cunosc foarte bine. Pot spune că mai bine decât oricine. A mers până la capăt. A dus lucrurile până la limită și nu am înțeles de ce. Știu că-i pare rău. Dar nu cred că e suficient. A rănit multă lume. În primul rând familia. Iar familia e sfântă”, a spus Cristina Cioran pentru CANCAN.RO.

În urmă cu o săptămână, Cristina Cioran spunea că este dispusă să-și dea acordul ca Alex Dobrescu să mai aibă vreo legătură cu micuța lor, doar dacă acesta își va îndrepta comportamentul. Dat fiind faptul că Alex Dobrescu a recurs, din nou, la instanță este o dovadă că, cel puțin pentru moment, lucrurile nu s-au așezat între ei.