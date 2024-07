Alex Dobrescu își strigă disperarea către Cristina Cioran: ”Îmi vreau familia înapoi!” Ce e dispus să sacrifice

Alex Dobrescu nu mai știe aproape nimic de circa trei luni de fiica sa, Ema, și nici de mama copilei, nimeni alta decât Cristina Cioran. Are ordin de restricție, venit la pachet și cu brățara de monitorizare, după ce actrița l-a acuzat de violență. Distanța de acestea l-a făcut însă să realizeze că-și vrea familia înapoi. Și, potrivit mărturisirilor sale făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ar face orice ca acest vis să i se împlinească.

După scandalurile avute cu mama fiicei sale, Alex Dobrescu își vrea familia înapoi! Bărbatul spune că distanța l-a făcut să-și dea seama că o va iubi mereu pe Cristina Cioran și că nicio altă femeie nu se compară cu aceasta.

„Mi-e dor rău de familie. De trei luni nu le-am mai văzut. Am ordin de restricție și nu pot lua legătura cu ele. Am realizat însă că niciuna dintre femeile pe care le-am întâlnit nu se compară cu Cristina. Și distanta m-a făcut să-mi dau seama că o iubesc. Oricâte chestii s-ar fi întâmplat, iubirea nu trece. Iar poveștile cu fetele tinere a fost ceva demonstrative, într-un plan secund. Am făcut asta probabil că să o aduc înapoi. Chestia e că am procedat greșit. Și sunt sigur că iubirea învinge”, a declarat Alex Dobrescu în exclusivitate pentru CANAN.RO.

CITEȘTE ȘI: A ”LOVIT” CU UN NOU SHOW DE ZILE MARI ÎN BURICUL CAPITALEI! CRISTINA CIORAN, ÎNSĂRCINATĂ CU EL, E ISTORIE! EA E NOUA IUBITĂ A LUI ALEX DOBRESCU!

„Mi-e foarte dor”

Mai mult, ne spune fostul iubit al actriței, este dispus să facă orice ca să o aducă înapoi. Zice că s-a schimbat și a realizat că a greșit.

„Sunt doar un om. Știu că mi-e foarte dor. Și că-mi vreau familia înapoi. Și o să fac tot ce-mi stă în putință să o recuperez. Cu răbdare. Cu voie bună. Cu demonstrația că nu mai fac spectacole ieftine. M-am plictisit de burlăcie nesăbuită.

Sincer să fiu, am vrut să arăt că-mi văd de viață. Indiferent de situațiile grele în care mă aflam. Gen plecat de acasă. Mai mult am bravat. Dar îmi iubesc familia. Și doar pe ea! Nu s-a întâmplat nimic ireversibil. Asta e important. O să repar tot. Sunt super puternic. Mai puternic decât niciodată! Pentru că am un sens și un scop, Cristina Cioran și Ema Dobrescu. O să fie bine”, a adăugat Alex Dobrescu.

CITEȘTE ȘI: DEZVĂLUIRI BOMBĂ! PRIETENUL LUI ALEX DOBRESCU A DAT-O ÎN VILEAG PE CRISTINA CIORAN: MESAJE ULUITOARE ÎN LEGĂTURĂ CU SARCINA! ”BEBELUȘUL ESTE DOAR AL MEU! TRĂDAREA NU SE IARTĂ!”

„E femeia vieții mele”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an și jumătate. Și-au aruncat cuvinte grele în acel moment. La doar câteva luni însă, ambii afirmau că au lăsat în urmă orice neînțelegere de dragul fiicei lor. Și se părea chiar că vor forma din nou un cuplu.

„Cristina este femeia vieții mele. Nu locuim încă împreună, dar suntem inseparabili. O voi iubi toată viața. Vreau să ne propovăduim iubirea prin căsătorie. Îmi pare rău că ne-am răcit în perioada aceea și ne-am despărțit. Nu trebuia să se întâmple asta, dar se vor remedia lucrurile. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți.

Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor, dar ea nu pune preț pe asta. Eu mă port frumos și cu ea, și cu fata. Nu mai fac nimic din ce am făcut în trecut. Iar dat fiind comportamentul meu, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum îmi doresc”, spunea el în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

La câteva luni distanță însă, între cei doi a izbucnit cel mai mare scandal de până atunci, soldat cu ordin de protecție solicitat de Cristina Cioran și aprobat de instanță.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.