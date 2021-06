Alex Velea, declarații neașteptate despre Zanni: "El n-are mamă, n-are tată, n-are iubită ..."

Alex Velea a vorbit despre ce înseamnă, în opinia lui, experiența Survivor România pentru Zanni. Artistul consideră că este o competiție extrem de grea, pe care el nu ar reuși să o ducă la bun sfârșit cu brio, dar în ceea ce-l privește pe Zanni, are doar cuvinte de laudă.

Încă de la începutul competiției din Republica Dominicană, Alex Velea și băieții din Golden Gang l-au susținut pe Zanni. Artistul știe cât de grea poate fi o asemenea experiență și crede că Faimosul are toate șansele să o câștige, deși este foarte dificil. Poate cel mai mare as din mâneca lui Zanni este faptul că nu are familie și nici iubită, deci dorul de familie nu-l poate împiedica să-și ducă obiectivul până la final.

„E foarte greu! Eu am văzut când am fost noi în Asia … El n-are mamă, n-are tată, n-are iubită. A plecat și … la capitolul ăsta sunt sigur că n-a avut probleme, dar să stai acolo, să faci foamea, să n-ai unde să dormi. Să dormi pe blană, pe scândură e nașpa rău. „

Ar merge Alex Velea la o asemenea competiție?

Întrebat de Speak dacă ar participa la genul acesta de competiție, Alex Velea a răspuns NU categoric. Artistul știe că dorul de familie nu l-ar lăsat să concureze la adevărata valoarea.

„Băi, nu mai am vârsta necesară. Am familie, am copiii. Dacă era să fiu adolescent, să am vârsta lor, îți dai seama, voiam să mă duc și să demonstrez ce pot eu, ce fac eu, dar așa nu.

La Asia Express mi-a fost greu de tot. M-a omorât dorul și de Antonia și de copiii. Eram terminat. „

Sursă foto: instagram.com