Alex Velea, dezvăluire despre sarcina Antonei: ”Dacă stau și eu altfel, ziceți că…”

S-a vehiculat că Antonia ar fi însărcinată, iar luni Alex Velea, iubitul îndrăgitei artistei, a făcut dezvăluirea! El a negat că Antonia va avea, cât de curând, un copil.

Cântăreața a apărut la un eveniment cu o rochie largă și, imediat, s-a speculat că o poartă pentru a masca burtica.

„Am fost în Shanghai. Ne-a invitat la un show de modă, l-am cunoscut pe Tommy Hilfiger. Iubita mea a luat un interviu, am fost la show, am făcut și câteva poze. Am fost nași, eu și iubita mea, pentru niște prieteni foarte buni.

Nu, nu am lăsat-o pe Antonia încă o dată însărcinată. Dacă stau și eu altfel, ziceți că sunt obez. Rochia nu a avut un cordon ca să-i sublinieze talia de viepse. Avem destui copii, trei e o cifră norocoasă, să mai facă și alții. Nu este însărcinată iubita mea”, a spus Alex Velea, la Acces Direct, emisiune în care este co-prezentatorul Elenei Gherghe.