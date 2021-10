Alex Velea și Antonia și-au ales nașii „Ne-ar plăcea să facem nunta pe plajă”

Alex Velea a vorbit de curând despre planurile de nuntă pe care le are cu Antonia. Cântăreții își doresc să aibă o nuntă restrânsă pe plajă.

După ce a reușit să încheie divorțul cu fostul soț, Vincenzo Castellano, Alex Velea și-a luat inima în dinți și a decis să o ceară pe soție pe cea care i-a dăruit doi copii.

Cei doi nu și-au programat încă data nunții, dat fiind faptul că sunt lucrurile incerte din cauza pandemiei. De asemenea, Alex Velea spune că dacă au trait până acum foarte bine în concubinaj, nici de acum nueste o grabă să ajungă la altar.

„Nu pot să mă însor. Trăim în continuare în concubinaj. Am cerut-o pe iubita de soție. (…) M-am emoționat rău de tot. Mi-ar fi plăcut să facem nunta. Dacă nu… facem nunta în curte. Îi chemăm pe mama, tata, părinții. (…) Nu vrem nuntă mare. Noi știm cum e, pentru că fiecare a mai făcut câte o nuntă. Aș vrea ca nunta să arate fix cum își dorește ea. Ceva restrâns, intim și să ne simțim bine, să ne relaxăm. Ne-ar plăcea să facem nunta pe plajă. Avem nașii, dar nu vă spun acum. (…) Dacă am trăit așa până acum, nu e grabă. Vreau să o văd mireasă și cred în uniunea asta în fața lui Dumnezeu’, a declarat Alex Velea la Antena Stars.

Tot în cadrul interviului oferit pentru Capatos, Alex Velea a declarat că Antonia nu mai poate rămâne însărcinată din cauza unor probleme de sănătate.

„Sănătatea nu îi mai permite iubitei mele să facem al patrulea copil. Grupa de sânge nu îi mai permite treaba asta. Și cu siguranță copilul ar avea de suferit și nu vreau să se întâmple asta sau să riscăm. Și zic că avem trei copii… e OK’, a declarat Alex Velea.

Sursă foto: arhivă Cancan

