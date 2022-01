Alexander Zudor, actorul-violator, riscă să nu își mai vadă copiii! Ce le-a cerut fosta soție judecătorilor, după ce s-a aflat că a fost condamnat la 7 ani de închisoare?

Actorul Alexander Zudor, care la sfârşitul anului trecut ar fi violat o tânără şi ar fi încercat să agreseze alte două femei, a fost condamnat, în primă instanță, la 7 ani de închisoare. Bărbatul riscă să nu își mai vadă copiii! Iată ce le-a cerut fosta soție judecătorilor, după ce s-a aflat că a fost condamnat.

Actorul Alexander Zudor a fost dat în judecată de fosta soție. Gestul femeii vine după ce asta a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru viol și tentativă de viol. Bărbatul a fost chemat în instanță de fosta lui soție într-un proces care vizează ”exercitarea autorității părintești”, potrivit wowbiz.ro.

Actorul Alexander Zudor a fost dat în judecată de mama copiilor lui

Alexander Zudor are doi copii dintr-o căsnicie anterioară cu o femeie de care s-a despărțiti cu mulți ani în urmă. Actorul va sta următorii 7 ani în spatele gratiilor, astfel că nu va mai putea participa activ la viața de familie. În aceste condiții, fosta lui parteneră cu care are cei doi copii are nevoie de acordul lui în fiecare hotărâre pe care o ia, atât în privința instituțiilor de învățământ pe care ei le urmează, cât și pentru activitățile extracuriculare. Bărbatul a fost chemat în instanță de fosta lui soție într-un proces care vizează ”exercitarea autorității părintești”

Decăderea din drepturile părintești se face doar în cazuri speciale. Potrivit art 507 din Codul Civil, autoritatea părintească se exercită de un singur părinte atunci când celălalt părinte este decedat, decăzut din drepturile părintești, pus sub interdicție, etc.

În trecut, fosta soție l-a mai chemat o dată în instanță pentru pensia alimentară, însă și-a retras plângerea după câteva ședințe.

Trei atacuri, în decurs de câteva săptămâni

Actorul Alexander Zudor, în vârstă de 47 de ani, cunoscut în special din producţii publicitare, ar fi premeditat atent fiecare atac, susţin anchetatorii. Acesta a primit mai multe pedepse – atât pentru infracțiunea de viol, cât și pentru celelalte două tentative de viol – iar, potrivit legii, pedepsele au fost contopite, fiind aplicată pedeapsa cea mai grea. Sentința nu este definitivă.

”În baza art. 38 alin. (1) rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal contopeşte pedepsele cu închisoarea de: 5 ani şi 4 luni, 2 ani şi 6 luni şi 2 ani şi 6 luni şi aplică pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1 an şi 8 luni închisoare (o treime din suma celorlalte pedepse – 5 ani), în final urmând ca inculpatul ZUDOR ALEXANDER să execute pedeapsa de 7 ani închisoare în regim de detenţie” – se arată în decizia judecătorilor.

Sursa foto: Arhiva CANCAN