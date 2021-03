Alexandra Dinu, declarații despre ce înseamnă o relație la distanță: „Am înţeles că iubirea nu este posesie”

Alexandra Dinu a fost din totdeauna o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața personală. Vedeta consideră că relația cu persoana iubită nu ar trebui să aibă de suferit dacă se desfășoară la distanță. Iubirea, respectul, dar și conștientizarea cu adevărat despre ce înseamnă iubirea sunt elementele cele mai importante care o ajută să păstreze o relație de iubire la distanță.

Jurata de la „Românii au Talent” și-a deschis sufletul și a oferit detalii despre viața personală. Astfel, Alexandra Dinu a mărturisit că indiferent de proiectele pe care le are și indiferent unde se desfășoară acestea, nu poate sta departe de partenerul ei prea mult timp.

” Având în vedere că mutarea mea din România a avut loc când eram foarte tânără, am învăţat cât de important este să ştii să comunici cu oamenii din viaţa ta. Au fost multe momente când eu eram în altă ţară sau chiar pe un alt continent, iar familia, prietenii mei apropiaţi erau mult mai departe. Oamenii care contează vor fi mereu lângă tine, chiar şi la distanţă, se bucură pentru şansele tale, te înţeleg şi ştiu că totul este temporar. Şi oricum am avut grijă să nu stau departe pentru prea mult timp de cei pe care îi iubesc.” , a declarat Alexandra Dinu pentru OK!Magazine

CITEȘTE ȘI ALEXANDRA DINU, RETROSPECTIVĂ DESPRE MARIAJUL ALĂTURI DE ADI MUTU: “IUBIREA NU ESTE POSESIE. MI-A LĂSAT CEL MAI DE PREȚ CADOU: PE FIUL MEU”

Alexandra Dinu: „Am înțeles că iubirea nu e posesie”

Mai mult decât atât, vedeta a învățat că în iubire nu este despre posesie și gelozie, ci despre respect reciproc și admirație.

” Cred în echilibru! Când iubim, trebuie să avem înţelegere pentru cel de lângă noi, să îi înţelegem şi defectele şi să le acceptăm. De-a lungul experienţelor prin care am trecut, am înţeles că iubirea nu este posesie, iubirea înseamnă respect reciproc şi admiraţie. Cât despre gelozie… to be continued (râde)… Glumesc, evident. „, a mai adăugat vedeta.

De asemenea, Alexandra Dinu a înțeles și faptul că pentru ca o relație să funcționeze nu trebuie să fie prea expusă.

” Deci nu există o reţetă perfectă, ci depinde de cum simţi şi ce consideri că se potriveşte pentru tine. Eu, personal, sunt mai rezervată şi consider că nu trebuie să fac din viaţa mea un spectacol public.” , a conchis Alexandra Dinu.

VEZI ȘI ALEXANDRA DINU, POVESTE DE IUBIRE CU JEFFREY GREENSTEIN: “UNICA DRAGOSTE A VIEȚII MELE”. CU CE SE OCUPĂ ȘI CUM A SURPRINS-O PE JURATA EMISIUNII ROMÂNII AU TALENT DE ZIUA EI