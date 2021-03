Alexandra Stan, dezvăluiri terifiante despre violențele la care a fost supusă de Marcel Prodan: „Trebuia să facă pușcărie! Mi s-au furat milioane de euro”

Alexandra Stan face dezvăluiri tulburătoare despre episoadele de violență pe care le-a trăit în urmă cu opt ani. Artista încă are de suferit din punct de vedere emoțional, de pe urma bătăii încasate. Mai mult decât atât, Alexandra Stan susține că agresorul ei, Marcel Prodan, ar fi trebuit să primească ani grei de închisoare pentru fapta comisă.

La momentul respectiv, Alexandra Stan avea succes atât național, cât și internațional și nimic nu lăsa de înțeles că în echipa ei ar fi existat probleme. Conform declarațiilor făcute de artistă, fostul ei impresar, Marcel Prodan, ar fi început să o agreseze verbal și să-i vorbească atât de urât, încât artista ajunsese să aibă o stimă de sine foarte scăzută. Ulterior, când Alexandra Stan și-a dat seama că cel în care avea cea mai mare încredere în el îi fura banii, a început un adevărat scandal.

„M-a bătut cu pumnii. Am trecut prin asta și m-a marcat. A fost crunt, m-am trezit la realitate, am realizat cine erau oamenii cu care am lucrat. Tata începuse să îmi spună câți bani se luau pe concert, auzea lucruri și mi-a spus adevărul. Dar eu credeam că el minte. De fapt, el nu mințea, s-a dovedit ulterior.

Am fost în Austria la un tip. El mi-a recunoscut că luau bani la negru. Am început să le zic, au început tensiunile. Marcel, cu care trăiam zi de zi, începuse să se comporte foarte urât cu mine. Agresiunea asta începe psihic, îmi spunea că arăt urât, că nu sunt în stare să cânt”, a spus Alexandra Stan la o emisiune tv.

„În ziua în care s-a întâmplat, m-a chemat la repetiții și m-a făcut în toate felurile. Dar am înțeles că și agresorii au probleme mentale. Am trecut peste, dar cu greu. (…) În niciun caz. Am tras de volan pentru că mă bătea, îmi dădea mulți pumni.

Dacă ar fi vrut să se despartă de mine, de ce nu m-au lăsat în pace, de nu au rupt contractul? Mie îmi era anulat dreptul de a apela la un avocat, în acel contract. Când am fost la un avocat și mi-a spus că nu este ok, am abordat subiectul, ei au reacționat imediat”, a mai transmis ea.

Problemele pentru Alexandra Stan au început când și-a dat seama că echipa ei o fura, e vorba de niște milioane de euro. În plus, artista susține că după bătaia încasată, din cauza fricii ar fi depus plângere penală mult mai târziu.

„Și-au dat seama că s-a trezit proasta. Ne certam de câteva luni pe subiectul ăsta. Ne-am și înjurat, am fost agresivă din punct de vedere verbal. Nu mi-au arătat contractele, încasările. Am văzut mailuri care demonstrau că mi s-au furat niște milioane de euro.

Am renunțat de frică și pentru că nu aveam cum să demonstrez. De asta am depus mai târziu plângere. Am stat ascunsă la o prietenă în weekend, iar apoi am apelat la presă. Pe parcursul procesului, am apelat la alți avocați. (…) Am încercat să includ toate astea, dar două cazuri s-au clasat”, a mai spus vedeta.

De altfel, la opt ani distanță de la evenimentul marcant, Alexandra Stan e de părere că agresorul ei, Marcel Prodan, nu a primit pedeapsa pe care o merita.

„Nu a primit pedeapsa pe care o merită. Nu este adevărat că eram împreună și că era violență domestică. La ora aia, nu era sancționată în România. Nu aveam ordin de protecție care să ne apere pe noi, victimele. A fost judecat ca un om care și-a bătut iubita, dar nu este adevărat”, a continuat cântăreața.

