Alexandra Stan, dezvăluiri dureroase despre experiența Survivor România: „Am retrăit momentul violenței cu Marcel Prodan „

Competiția Survivor România a avut și părți negative pentru Alexandra Stan. Artista susține că unele probe au fost foarte dificile și nu le-a putut face față din cauza amintirilor pe care i le-au trezit. În situația de față, cântăreața face referire la violențele la care a fost supusă de fostul ei iubit, Marcel Prodan.

Deși era una dintre concurentele frecvent susținute de fani, Alexandra Stan le-a cerut insistent să nu o mai voteze pentru a putea pleca acasă. Nu a fost doborâtă de probele fizice, ci de cele psihice căci artista rememora cu fiecare probă de acest gen, trăirile pe care le-a avut în timpul relației de acum opt ani cu Marcel Prodan.

„Nu pot să joc jocul ăsta, Moro! Nu pot să trec prin asta încă o dată! Nu pot să trec prin asta, Moro, înțelege! Eu am trecut prin chestia asta! O să o iau razna, deci, jur, nu mai pot!”, a strigat Alexandra Stan, plângând în brațele lui Cătălin Moroșanu.

Alexandra Stan: „Îmi imaginam că o să vadă mama prin ce am trecut cu Marcel Prodan „

Rememorând întreaga experiență competițională, artista susține că cel mai greu i-a fost în timpul luptei dintre ea și Marilena. Acela a fost momentul în care a început să clacheze psihic. Simțea că retrăiește, în fața camerelor de filmat, toate momentele violenței la care a supus-o fostul ei iubit și impresar.

„Cea mai grea săptămână a fost prima, până m-am adaptat. Ruperea de tot ceea ce însemna viață cotidiană, confort a fost foarte drastică, toți am resimțit-o. Până la urmă, toți ne-am adaptat. Un moment greu a fost când a trebuit să mă lupt față în față cu Marilena și am retrăit momentul violenței prin care am trecut acum câțiva ani.

Acum era în fața camerelor și mă vedea toată țara și a fost foarte greu. Îmi imaginam că o să vadă mama prin ce am trecut cu Marcel Prodan, că o să mă vadă suferind”, a mărturisit Alexandra Stan pentru Click.

