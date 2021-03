Alexandra Stan o face praf pe Andreea Antonescu, după ce a părăsit Survivor România: „E o mâncătorie cum nici nu vă închipuiți”

După ce a părăsit competiția Survivor România, Alexandra Stan a dat startul unor dezvăluiri inedite despre emisiunea de la Kanal D. Mai mult, artista a aruncat vorbe dure la adresa Andreei Antonescu, pe care ar fi vrut-o eliminată, în locul lui Musty.

După experiența din Dominicană, Alexandra Stan a vorbit despre cum decurg lucrurile, de fapt, la Survivor, dar și despre cum se simte, urmărind competiția de la televizor.

Mai mult, la adresa Andreei Antonescu, artista a spus că mai bine era ea cea eliminată, și nu Musty.

„Te așteptăm acasă, Musty! Acum începe! Lasă că vii acasă, îți vezi copiii, te întorci la proiectele tale… Îmi pare rău că a ieșit Musty, trebuia să iasă Andreea”, a spus Alexandra Stan pe Instagram.

Alexandra Stan, declarații dure după ce a părăsit Survivor

În cadrul unei postări pe care a făcut-o pe Instagram, Alexandra Stan a vorbit despre lucrurile pe care telespectatorii le văd la televizor. Artista susține că este o mare diferență între ceea ce se întâmplă în Dominicană, și ceea ce este pus pe sticlă.

„Am ajuns acasă, în România. E prima oară când mă uit la TV, la Survivor. E super aiurea să te uiți la TV, zici că-mi vine să le răspund la ăștia. Are dreptate Miruna ce spune! Așa e, bărbații la noi au fost foarte misogini de la început, dar femeile sunt mai bune la Războinici, dar și bărbații de acolo au fost mai slabi. Mi-e dor de Zanni, de Sebi, lăsați-l, mă, pe Sebi în pace, e băiat bun, zice adevărul. Vă zic eu părerea mea, că nu am avut drept la replică. Nu-i chiar așa cum vedeți voi la TV. Am văzut niște certuri și ce a zis Zanni că i-am furat banana Elenei, nu e adevărat. Eu nu sunt supărată pe Zanni că a spus asta. Și Zanni și Sebi zic lucruri adevărate. Sebi nu e îmbârligător, cum e făcut să pară. E o mâncătorie cum nici nu vă închipuiți. I-am zis lui Zanni să-i ceară scuze Elenei, i-am zis că atunci când spui adevărul deranjezi. Roxana e smecheră, sper să nu iasă din competiție” a mai completat Alexandra Stan.