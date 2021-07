Alexandra Stan, interdicție de la soțul ei: ”Eu aș vrea să mai fac, dar nu mă lasă...”

Nici bine nu s-a măritat… că Alexandra Stan a și primit ”interdicții” de la soțul ei. Mai în glumă, mai în serios, artista a dezvăluit la ce anume are ”interzis”.

Cântăreața și-a găsit sufletul-pereche și s-a căsătorit cu alesul inimii sale. Alexandra Stan și Emanuel-Petre Necatu au spus cel mai important ”Da!” din viața lor în cadrul unei ceremonii restrânse. La eveniment au participat doar familiile și nașii celor doi.

Alexandra Stan a mărturisit că nu se aștepta să ia o asemenea decizie pe nepusă masă. A fost, însă, o hotărâre pe care nu o regretă, în ciuda faptului că toate lucrurile s-au întâmplat rapid. Dar… măritișul a venit la pachet și cu mici "compromisuri".

Cunoscută pentru felul ei excentric, Alexandra Stan a fost mereu lipsită de inhibiții și s-a pozat în ipostaze incendiare pe rețelele de socializare. Însă… acum, soțul artistei nu vrea să o mai vadă în pictoriale provocatoare.

”Eu as vrea să mai fac topless, dar nu mă mai lasă soțul de când m-am măritat. Eu făceam înainte, dar acum… M-ați invitat pe mine în emisiunea asta. Eu, femeie măritată… Ce o să zică soțul meu?”, a spus Alexandra Stan în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Alexandra Stan, pregătită să devină mămică

Nici bine nu s-a măritat, dar deja se gândește să devină mamă pentru prima oară. Cei doi proaspăt însurăței au planuri mari și vor să devină părinți.

Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care artista a luat numele soțului. A vrut să fie "cu acte-n regulă", ca mai apoi bebelușul lor să poată fi botezat.

”Am inițiat amândoi subiectul căsătoriei, iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme – s-a așezat în genunchi și m-a cerut. Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru. Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat. Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: „OK, hai să ne gândim serios la asta!”, a spus Alexandra Stan pentru VIVA!.