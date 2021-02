Faimoasa Alexandra Stan va părăsi competiția Survivor România 2021. Ea are probleme de sănătate și face, în acest sens, un apel pentru public.

După mai multe accidentări, Alexandra Stan din echipa Faimoșilor a ajuns la capătul puterilor. Accidentări multe, astfel că artista este pe cale de a pleca acasă. Vedeta a refuzat să joace în meciul de imunitate, pentru că, spune ea, nu are energie să ducă la capăt traseul din cauza stării de sănătate și a oboselii. Alexandra avea să le ceară oamenilor de acasă să nu o voteze dacă va fi propusă pentru eliminare, pentru că nu mai poate continua în competiția. (CITEȘTE ȘI: TENSIUNEA ATINGE COTE MAXIME ÎN ECHIPA FAIMOȘILOR. ALEXANDRA STAN ȘI CULIȚĂ STERP, SCANDAL DE ZILE MARI: ”EU NU MAI FAC PARTE DIN ECHIPA ASTA”)

Alexandra Stan pleacă de la Survivor! Are grave probleme de sănătate

Spune că a demonstrat tot ce și-a dorit în concurs și că acum doar vrewa să revină acasă la ea. „Eu nu mai fac față. De mult timp am zis chestia asta și oamenii nu mă cred. Am infecție la degete, mi-am scrântit mâna de nu știu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu știu câte ori pe zi la toaletă și m-a plouat azi noapte. Dacă nu ar fi colegii mei să mă susțină, cred că aș intra în depresie. Nu e pentru mine competiția asta, vreau să merg acasă și sper oamenii să înțeleagă chestia asta și să nu mă voteze. Sper să mă trimită acasă”, a spus printre lacrimi Alexandra. (NU RATA: CULIȚĂ STERP A CĂLCAT STRÂMB? CUM A REACȚIONAT FAIMOSUL DE LA SURVIVOR, ATUNCI CÂND ALEXANDRA STAN ȘI-A ETALAT POSTERIORUL BOMBAT ÎN FAȚA LUI)

„Nu este un moment greu, este o stare pe care o am de o săptămână, două, care persistă. Simt că nu mai am putere, atât am putut să fac. Mi-am demonstrat că am putut să fac anunite chestii, mi-am depășit anumite limite, simt nevoia să plec acasă, să stau cu familia, nu mai pot. Nu sunt survivor, nu sunt supraviețuitoare, dacă până acum mă gândeam la premiu, la bani, nu mă mai interesează deloc, pur și simplu vreau să plec, vreau să plec acasă”, a completat Alexandra Stan.