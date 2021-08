Alexandra Stan, primele declarații după ce s-a zvonit că are probleme în căsnicie

Deși părea în culmea fericirii atunci când s-a căsătorit în secret, la nici trei luni de la nuntă au apărut primele zvonuri legate de o posibilă despărțire a Alexandrei Stan de soțul ei.

În cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare, cântăreața a apărut fără inelul de logodnă și fără verighetă pe deget. Artista a dezvăluit că își dorește să își țină relația departe de ochii tuturor, își dorește discreție. „E absurd să dau explicații presei de fiecare dată când îmi dau jos sau pun la loc verigheta. Chiar îmi doresc să păstrez cât mai intimă relația noastră, iar despre Emanuel să nu se mai vorbească în presă, mai ales că nu îi place. Eu sunt acum într-o vacanță în Turcia cu sora mea și aș vrea să mă bucur de ea în continuare”, a spus Alexandra Stan pentru viva.ro.

Alexandra Stan, după ce s-a căsătorit cu Emanuel: “A spus primul «Te iubesc!»”

După ce s-a căsătorit cu Emanuel-Petre Necatu, Alexandra Stan a oferit și o primă declarație, în care a vorbit la superlativ despre cel care i-a devenit soț și care a ocrotit-o non-stop în ultimele luni.

“Noi ne-am plăcut amândoi, dar el s-a comportat ca un adevărat profesionist, timp de două-trei săptămâni m-a consiliat vizavi de dezvoltarea mea personală, de lucrurile pe care aș putea să le îmbunătățesc la mine și atât.

Ulterior, ne-am împrietenit, am început să ținem unul la celălalt, doar că niciunul dintre noi nu avea curajul să dezvăluie lucrul ăsta. Emanuel a spus primul «Te iubesc!» și a fost un moment care m-a detensionat. Un moment pe care îl așteptam și în urma căruia am răsuflat ușurată, în sfârșit, pentru că și eu voiam să zic asta. A fost magic!”, a mărturisit Alexandra Stan, pentru Viva.

Cum a fost Alexandra Stan cucerită de actualul soț

Recent, Alexandra Stan s-a înscris în rândul femeilor căsătorite. Vedeta și-a organizat nunta în secret, iar cel are i-a cucerit inima este Emanuel Necatu. Artista a vorbit despre relația sa și a mărturisit ce a impresionat-o la bărbatul pe care l-a ales drept soț.

„În primul rând, cu sinceritatea lui și cu căldura pe care am simțit-o încă de la prima vedere și de la prima întâlnire. I-am simțit bunătatea chiar și atunci când era consilierul meu și mă ajuta să iau anumite decizii. Mai mult, după ce am terminat perioada aceasta de consiliere și am început să vorbim noi, ca doi pretendenți, am descoperit un tip foarte elegant, respectuos, galant.

Chiar se vedea că se poartă frumos cu femeile în general și are genul acesta de respect față de femei, nu e deloc bădăran, ba din contră, mi s-a părut ca e foarte credincios, și pentru mine aspectul acesta a contat întotdeauna mult, în toate relațiile mele, nu numai în cele de cuplu, dar și în relațiile de prietenie. E important să împărtășești aceleași credințe. Mai mult, el este foarte serios și muncitor, și bineînțeles că m-a cucerit și prin complimentele pe care mi le făcea. A văzut în mine lucruri pe care poate nici eu nu le văd uneori și cred că cel mai important este ca persoana de lângă tine să-ți vadă potențialul, nu numai defectele”, a mai spus artista.

Sursa foto: Arhiva Cancan