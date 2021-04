Alexandra Stan, primul concert live după o pauză de un an

Alexandra Stan își invită fanii din întreaga lume într-un concert live, pe 15 aprilie, la ora 21:00, prin cadrul unei platforme online.

Desi pandemia a afectat industria muzicală, artiștii s-au adaptat la noua realitate, astfel că interacțiunile cu fanii au loc online, în special prin social media. Acum, prin Netbox, Alexandra susține primul concert live după o pauză de un an.

“Am emoții de parca ar fi pentru prima dată când susțin un concert. Am simțit că e momentul să retrăiesc alaturi de fanii mei bucuria unui show, chiar dacă de data asta este făcut într-un alt mod. Eu mă pregătesc intens pentru 15 aprilie, fac repetiții cu trupa zilnic, vreau să fie o experiență frumoasă pentru fanii mei din întreaga lume”, spune Alexandra Stan.

În cadrul concertului, Alexandra va cânta cele mai recente single-uri, precum “Aleasa”, “Take Me Home”, dar și hiturile “I did it, Mama” și “Mr. Saxobeat”.

Fiind vorba de un concert online, biletul este 30 lei și poate fi cumpărat de aici: https://www.netbox.show