Alexandra Ungureanu și-ar dori să devină mămică: ”M-am gândit că o să vină contextul ăsta doar dacă...”

Alexandra Ungureanu și mama ei formează una dintre echipele de la ”Asia Express”, ediția ”Drumul Împăraților”. În cadrul unui interviu, artista a vorbit despre dorința de a-și întemeia o familie și de a deveni mămică. Însă, evident, există și o „condiție” pentru ca acest lucru să se întâmple: trebuie să aibă lângă ea un bărbat absolut responsabil! Aceasta este o prezență discretă în showbizul românesc și de puține ori a vorbit despre viața personală.

”Recunosc că la 20 și nici nu se punea problema. M-am gândit că o să vină contextul ăsta doar dacă o să vină așa, o dragoste năucitoare, nu mi-am dorit niciodată un copil pentru mine, mi-am dorit o familie, să fie toate aspectele aranjate, cât de cât, un bărbat pe care să îl simt responsabil, cu care ar putea să ofere alături de mine o educație frumoasă unui copil într-o lume foarte greu încercată”, a povestit Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu: „Personal, încă duc lupte, încă am îndoieli”

Deși se bucură de succes, în prezent Alexandra Ungureanu încă nu știe ce drum să urmeze. Vedeta recunoaşte că are îndoieli cu privire la viața ei profesională.

„Personal, încă duc lupte, încă am îndoieli. Încă nu ştiu să asimilez pe deplin acest succes, mă tulbu­ră prezenţa lui. Este foarte ciudat să te vezi radiind pe ecran, să fii mândră de tine, dar totuşi să-ţi pui întrebări dacă asta este calea corect”, a dezvăluit artista.

Mai mult decât atât, cântăreaţa a mai dezvăluit faptul că este de ceva timp singură, iar acesta poate fi unul dintre motivele pentru care se simte nesigură.

„Poa­te şi soli­tu­dinea are doza ei de vină în aceste stări. Sunt iar singură de o bucată de vreme şi am hotărât să nu mai am nicio aşteptare la acest capi­tol. Las tim­pul să le aşeze cum vrea el.

Este cum îţi spu­neam la început, deşi admirată mai mult ca nicio­dată, sunt aceeaşi Alexandra: mereu în cău­tări, ni­ciodată pe deplin mulţumită, plină de între­bări şi frământări”, a mai spus ea în același interviu.

Sursă foto: Arhivă Cancan / capturi video Youtube