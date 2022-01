Alexandru Arșinel, detalii despre starea lui de sănătate, după operațiile pe inimă suferite la finalul lui 2021: “Am rămas cu sechele, dar sunt optimist”

Alexandru Arșinel a fost operat, la finalul lunii noiembrie, pe inimă, când medicii i-au montat un stent și un stimulator cardiac. În prezent, marele actor se află în perioada de recuperare. În ciuda greutăților prin care a trecut, rămâne optimist și arde de nerăbdare să revină pe scenă.

Anul trecut, pe 17 noiembrie, Alexandru Arșinel a fost internat de urgență în spital, după ce a acuzat probleme la inimă. Ulterior, a suferit două operații complicate pe cord deschis. A trecut peste ele, iar acum încearcă să-și revină. Din fericire, lucrurile merg într-o direcție bună, chiar dacă actorul a rămas cu niște sechele.

“Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine. E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați”, a spus, Alexandru Arșinel, potrivit fanatik.ro.

Alexandru Arșinel: “Fac recuperare medicală, mă ajută foarte mult”

Actorul este foarte atent cu recuperarea medicală, fiind decis să revină pe scenă cât mai repede. Recunoaște că terapia l-a ajutat enorm.

“Fac recuperare medicală, fac niște proceduri, niște exerciții și cu cei de la Spitalul Monza, dar și în privat. De două ori pe săptămână vine cineva la mine acasă pentru recuperare, pentru terapie. Fac niște exerciții speciale, un fel de gimnastică medicală, nu sunt foarte intense, dar mă ajută foarte mult”, a mai precizat actorul.

Când revine pe scenă

În continuare, Alexandru Arșinel a dezvăluit și când se va întoarce pe scenă, fiind implicat în mai multe proiecte pentru Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”.

“O să mai dureze două, trei luni până mă întorc. Dacă mă mai întorc pe scenă, pentru că primarul ăsta (n.r. Nicușor Dan) nu e prea interesat de noi, de cultură. El m-a și dat afară, dar sper că o să mai joc. Am petrecut o viață pe scenă, nu vreau să renunț încă la asta. Sper că se vor schimba lucrurile și mă voi putea întoarce”, a mai spus Alexandru Arșinel.