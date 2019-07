Alexandru Arșinel, prima apariție la TV după ce a fost externat. Cât de îmbătrânit este marele actor

În cadrul unei emisiuni cunoscute, Alexandru Arșinel a avut prima apariție la TV, după ce a fost externat. Marele actor arăta destul de îmbătrânit, semn că problemele de sănătate și-au pus și ele “amprenta” pe chipul său, nu doar trecerea timpului. Vă reamintim că în prima zi a lunii lui cuptor, el a ajuns de urgență la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, pentru că îi scăzuse foarte mult tensiunea.

Alexandru Arșinel, prima apariție la TV după ce a fost externat

În vârstă de 80 de ani, Alexandru Arșinel a acceptat invitația lui Cristian Brancu, iar azi-noapte, el a mers pe canapeauna emisiunii pe care prezentatorul o moderează la Antena Stars. Îmbrăcat cu o cămașă kaki și nebărbierit, îndrăgitul actor părea destul de îmbătrânit, iar în cadrul interviulșui, el a subliniat că luptă cât poate cu problemele de sănătate pe care le are. Mai mult, episodul de la începutul lunii, când i-a scăzut tensiunea, s-a petrecut în timp ce era pe holurile Spitalului Bagdasar-Arseni, unde era cu soția lui pentru o programare la recuperare.

“La vârsta asta, ai zile și bune și rele. Trebuie să fentez cât pot. Am momente… Am avut un puseu de tensiune scăzut, am avut tensiune mică și cu o seară înainte și am luat o pastilă. Am avut o eliminare de potasiu, de săruri, m-a luat o amețeală pe care n-am avut-o în viața mea. Am avut noroc că s-a întâmplat în spital, eram cu soția mea la recuperare. Nu recunoșteam pe nimeni din jur. Le-am zis că am senzația că nu mai pot sta pe picioare”, a declarat actorul în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.

Alexandru Arșinel ia aproape 20 de pastile pe zi

“Foarte rar mă mai întreb cum sunt. Faptul că am această supărare de acasă mă face uneori să uit de mine cu săptămânile. Dacă nu mă gândesc la problemele de sănătate, e bine. Dacă mă gândesc, încep să fac tensiune. Mai merg la doctor cu unele probleme de tensiune, rinichiul văd că funcţionează, dar cu picioarele sunt nasol. Îmi place cuvântul ăsta extraordinar, de la o glumă, apropo de inundaţiile astea: papagalul Coco îl sună pe dinozaurul Dinu. «Alo, Dinu…»; «Da, Coco». «Auzi, pe tine te-a sunat unu’ Noe?»; «Nu». «Nasol» (n.r.: râde). Da, masa musculară mă supără, nu prea mai am muşchi la picioare, nu mă mai ţin picioarele. Iau foarte multe medicamente, în jur de 20 de pastile pe zi: dimineaţa când mă trezesc, la 10, la 14, la 20 şi seara înainte de culcare. Le-am învăţat pe de rost, le ţin în cutii din astea pentru fiecare oră. (n.r.: tocmai a golit o cutiuță cu câteva pastile în timp ce a povestit amănuntele)”, a mărturisit Alexandru Arșinel în cadrul unui interviu oferit jurnaliștilor de la click.ro.

