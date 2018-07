Alexandru Cicâldău: „Voi da totul pentru Craiova!”

Mijlcoașul Alexandru Cicâldău a declarat că a ales să semneze cu CSU Craiova deși a avut oferte și de la alte echipe. Fostul elev al lui Gică Hagi a spus că își dorește să debuteze la olteni cu un trofeu, CSU Craiova urmând a susține sâmbătă de la ora 20:00 pe teren propriu supercupa cu CFR Cluj în Bănie.

„Anul trecut, am luat campionatul cu FC Viitorul, iar acum voi da totul pentru Craiova. Sper să reuşim să luăm Supercupa României. Am ales să vin la Craiova pentru că am avut o ofertă mai bună, iar fotbalul de aici este foarte plăcut. E incredibil să joci cu acei suporteri minunaţi. Au fost foarte mulţi factori care m-au determinat să aleg să vin la Craiova. După ce s-a făcut anunţul oficial, am primit foarte multe mesaje de la fanii echipei Universitatea. Au fost gânduri foarte frumoase şi nu pot decât să le mulţumesc” , a declarat Alexandru Cicâldău.

După ce l-a transferat pe mijlocaș la CSU Craiova, Gică Hagi, managerul formației Viitorul Constanța a afirmat că Cicâldău a făcut prin acest transfer un pas uriaș în cariera sa.

„Era momentul ca el să facă un pas. A fost dorit insistent de Craiova. Cred că Cicâldău a făcut un pas important pentru că Universitatea Craiova joacă un fotbal bun, are un stadion frumos şi are şi suporteri foarte buni. Deci există toate ingredientele ca el să crească şi mai mult, acum depinde de el. Noi îi mulţumim pentru tot ajutorul dat până acum, pentru că e un jucător care a crescut la noi de mic. El a ajuns să plece şi am văzut că îi e greu. E normal, e pentru prima oară când pleacă în altă parte. Nu e uşor să te desparţi, dar aşa e viaţa, merge înainte. Eu îi urez multă baftă”, a afirmat Gică Hagi.