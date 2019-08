Alexandru Cumpănașu anunță că depune plângere penală împotriva INML pe baza raportului de la MS

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a anunțat,vineri, că depune plângere penală la Parchetul General împotriva Institutului Național de Medicină Legală după ce a primit raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății. Despre modificările legislative anunțate a declarat că sunt „inutile”.

Alexandru Cumpănașu a declarat, vineri, în fața Poliției Caracal că luni va depune plângere la Parchetul General împotriva INML, după ce a primit raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății.

„Am condamnat raportul de la INML și voi depune plângere penală luni. Ce au vrut să spună prin comunicatul acela? Iar mergem pe texte de Petre Ispirescu, pe care le interpretăm cu toții aici? Ce au vrut să spună cu reluarea expertizelor? Eu nu am înțeles nimic. În cazul INML, plângere penală luni la Parchetul General, de asta vă asigur, pe baza raportului pe care l-am primit de la Ministerul Sănătății, iar în ceea ce privește DIICOT încep să am dubii extrem de mari că acolo se mai dorește aflarea adevărului și nu rezolvarea cazului așa, de îndată, pe niște prezumții pe care au plecat de la început procurorii când au spus că fetele sunt moarte. Asta este convingerea mea”, a spus Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata despre care Gheorghe Dincă a spus că a ucis-o în casa sa din Caracal.

Despre modificările legislative propuse de ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, Cumpănașu a spus că sunt „inutile”, pentru că exista legislație și înainte de aceste propuneri.

„Mi se pare inutile. Care este rostul? Să punem în lege ceea ce știam deja? Excepțiile prevăzute de Constituție și de Codul Penal? Ca să ce? Să supra reglementăm? Să spunem că de fapt… Ce să spunem? Că da, ăia, de fapt, nu puteau să intre, au dreptate ei. După care venim și spunem cauzele care au fost pe rolul parchetelor până acum rămân la cei care au fost sesizați. Adică DIICOT se ocupă de omor, dacă se va dovedi că este omor? (…) Ce au vrut cu aceste modificări? Care este relevanța? Să meargă până la capăt pe o teorie pe care au lansat-o din prima zi de cercetare la fața locului cum că fetele sunt moarte și au început să ne spună ?”, a mai spus Cumpănașu.

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a anunțat, joi, că a inițiat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative prin care se propun pedepse mai mari pentru infracțiuni contra persoanei și înăsprirea condițiilor pentru eliberare condiționată.

Ministerul Justiției a propus o pedeapsă de la 2 la 8 ani pentru răpirea de persoane, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Ministerul Justiției vrea și înăsprirea condițiilor de eliberare condiționată. Astfel, acestea vor trebui îndeplinite cumulativ, în cazul în care cel condamnat să fie eliberat din pușcărie mai devreme.

În ceea ce privește percheziția domiciliară, aceasta va putea fi dispusă la orice oră, chiar și noaptea, în caz de flagrant.

„S-a constatat că termenul de 24 de ore poate constitui în unele cazuri. Noi propunem modificarea Codului de procedură penală – cererea procurorului prin care se solicită efectuarea percheziției domiciliare se soluționează de îndată, nu în termenul de 24 de ore, așa cum e prevăzut în prezent”, a declarat Ana Birchall.