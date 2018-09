Alexandru Pelici: „Sperăm să avem și un dram de noroc în meciurile foarte grele, cu campioana și vicecampioana României!”

Alexandru Pelici, antrenorul formației FC Hermannstadt, a declarat că deși elevii săi pleacă cu șansa a doua în duelul de astăzi de la Tg. Mureș cu CFR Cluj, un rezultat pozitiv nu ar reprezenta pentru el o surpriză.

Pelici s-a arătat încrezător în forța formației sale și convins că elevii săi pot da o replică pe măsură clujenilor.

„Ne aflăm înaintea unei săptămâni pline, cu două meciuri foarte importante de campionat, iar între ele, un meci din Cupa României, la Clinceni. E o săptămână grea, din care ne dorim să ieșim cu fruntea sus, să acumulăm cât mai multe puncte în campionat și să ne calificăm în optimile Cupei. Nu suntem într-o situație tocmai bună, dar nu este nici o situație de criză. E o criză a rezultatelor, pentru că venim după 3 înfrângeri la limită, cu gol marcat la Dinamo și – lucrul ce ne-a dat peste cap – acea eliminare a lui Tsoumou. Poate, dacă am fi rămas 11 contra 11, altul ar fi fost rezultatul. Apoi, un meci pierdut cu Mediașul și acest eșec cu Viitorul, o echipă pe terenul căreia se câștigă foarte greu puncte, o echipă bună din Liga 1, care joacă un fotbal total. În toate aceste meciuri cred că am avut momenet bune și chiar foarte bune, ne-am ridicat la nivelul așteptărilor, la nivelul adversarilor, doar că nu am reușit să luăm puncte. Asta este dureros! Faptul că am avut momente bune ne face să sperăm că putem să jucăm de la egal la egal cu orice echipă din acest campionat. Vor apărea și punctele. Sperăm să avem și un dram de noroc în meciurile foarte grele, cu campioana și vicecampioana României”, a declarat Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt.

Partida FC Hermannstadt- CFR CLuj va avea loc de la ora 15:00, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.