Alexandru s-a dus pentru câteva ore la mare, dar se întoarce acasă în sicriu! A murit la doar 21 de ani: „E dureros”

Alexandru, în vârstă de 21 de ani, și-a găsit sfârșitul, după ce a căzut în apa mării, la Constanța. În zadar au încercat medicii să-l readucă la viață, căci acest lucru nu a mai fost posibil. Avea toată viața înainte, însă o clipă de neatenție i-a fost de ajuns!

Marea a mai luat o viață. Un tânăr de 21 de ani a murit într-un mod tragic, după ce a căzut în mare, la Constanța. Nenorocirea a avut loc duminică, pe plaja Modern, după ce Alexandru a căzut de pe o saltea gonflabilă, în timp ce era cu prietena lui. Fata a început să strige după ajutor, când a văzut că tânărul nu mai iese la suprafață. Mai multe ambarcațiuni de salvare s-au deplasat la fața locului, în speranța că băiatul va fi găsit în viață. După o căutare amănunțită, trupul lui a fost găsit de salvatori și scos la mal. Nimeni n-a mai putut face nimic pentru el.

CITEȘTE ȘI: DESTIN CRUNT PENTRU IONUȚ, UN TÂNĂR DE 26 DE ANI DIN GORJ. S-A IZBIT CU MAȘINA DE UN CAMION CONDUS CHIAR DE VĂRUL LUI: „N-A AVUT NICIO ȘANSĂ”

”A venit elicopterul și am văzut cum lumea se duce către plajă, m-am impacientat și am venit să văd ce se întâmplă. Am înțeles că îl caută”, a spus o turistă, potrivit stirileprotv.ro.

„S-au dus, au luat fata, au salvat-o, au adus-o la mal și după, s-au dus după el, nu l-au găsit și au trebuit să vină scafandrii”, a mai spus un martor.

Tânărul a murit, în ciuda manevrelor de resuscitare

După 30 de minute de căutări, băiatul a fost scos din apă inconștient. A fost adus la mal, iar echipele de salvare au început manevrele de resuscitare. Totul a fost în zadar, căci tânărul s-a stins. ”Salvamarii l-au urcat cu ajutorul scafandrilor și l-au adus aici. Lumea s-a îmbulzit”, a continuat o femeie, aflată la fața locului.

CITEȘTE ȘI: TRAGEDIE ÎN LUMEA FOTBALULUI! O TÂNĂRĂ SPERANȚĂ A FOST GĂSITĂ FĂRĂ VIAȚĂ ÎNTR-UN RÂU

”Din păcate, bărbatul nu a răspuns protocolului de resuscitare și acesta a fost declarat decedat”, a spus Anamaria Stoica, purtător de cuvânt ISU Constanța.

”E dureros un tânăr să nu poată fi salvat. Vă dați seama că impactul este psihologic pentru toată lumea, nu numai pentru noi și mai ales pentru copii”, a mai spus o turistă, potrivit sursei citate.

Alexandru avea 21 de ani și era din Tulcea. Venise la mare cu fratele său și o prietenă și aveau de gând să stea câteva ore, apoi să plece. Din păcate, tânărul se va întoarce în sicriu acasă.