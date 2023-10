Alexia Eram a înjurat un polițist columbian, la America Express: „Es la imunidad, boule!” Ce i-a mai zis fiica Andreei Esca

Alexia Eram a răbufnit la America Express. Fiica Andreei Esca nu s-a abținut și a înjurat un polițist columbian. Autoturismul în care se afla alături de fratele ei, Aris Eram, a fost oprit de oamenii legii. Concurenții show-ului de la Antena 1 au fost puși în fața unui noi situații care a creat tensiune. Detaliile se află mai jos, în articol.

Întreaga situație a avut loc în timpul episodului nr. 7 al show-ului America Express. Alexia Eram a înjurat un polițist columbian, după ce autoturismul în care se afla cu fratele ei a fost tras pe dreapta. Concurenții se îndreptau către Filanda, o localitate unde urma să aibă loc următoarea probă. Motivul pentru care cei doi copii ai Andreei Esca au fost trași pe dreapta de polițistul columbian reprezintă prezența cameramanului. Tensiunea a fost la cote maxime în emisiunea de la Antena 1. Pentru că aveau să piardă un timp esențial în competiție, din cauza acestei situații, tânăra nu s-a abținut și a avut o reacție tranșantă.

Omul legii le-a spus că nu au voie să filmeze în zona respectivă: „Nu aveți voie să filmați! Este interzis”. Atunci, fiica Andreei Esca a reacționat.

Alexia Eram a înjurat un polițist columbian, la America Express

Deranjată de faptul că urma să piardă minute bune, Alexia Eram a răbufnit. Fiica Andreei Esca a adresat cuvinte dure către omul legii, fără să se ferească de camerele video.

„Suntem la un reality-show și… Du-te dracu’! Să mă c*c în Columbia c***i!”, a urlat fiica Andreei Esca. Tiradele, însă, au continuat.

„Ce c**t! Îmi strică mie cursa, în p*a mea! Înnebunesc! Es la imunidad, boule!”, a mai spus Alexia.

„Erau doi polițiști cu o atitudine foarte dură, care l-au dat jos pe șoferul nostru. Ne-au cerut documentele și ne-au spus că este ilegal ce facem. M-am enervat foarte tare. După ce am vorbit cu ei, am crezut că ne vor duce la secția de poliție și vom sta acolo până dimineața, pentru că nu vor înțelege despre ce este vorba. Unul dintre polițiști era cu mâna pe pistol, exact cum am văzut în serialul Narcos. Ne-au luat toate documentele – nouă, dar și echipei de producție”, a povestit Alexia Eram.

