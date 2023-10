Dezvăluiri savuroase din culisele show-ului de la Antena 1: cum s-a format cel mai nou cuplu din showbiz, Aris, fiul Andreei Esca, și Laura Giurcanu, iar acum vine BOMBA! ”Ionuț și George au câștigat America Express!”

America Express reuşeşte să îi ţină pe telespectatori cu sufletul la gură în faţa micilor ecrane sezon de sezon. În acest an, George Tănase şi Ionuţ Rusu au acceptat să se aventureze în cea mai dificilă experienţă din viaţa lor. Nu au ştiut concret ce îi va aştepta, însă nu regretă mai ales că, spun ei, au avut multe de câştigat. În cadrul unui interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, simpaticii comedianţi au dat din casă! Iar dezvăluirile sunt de-a dreptul savuroase!

Se poate spune că America Express poate să dezbine, dar de cele mai multe ori să apropie oameni. De-a lungul timpului au existat câteva episoade în care foştii concurenţi nu şi-au mai vorbit după terminarea competiţiei, însă nu este cazul în acest sezon. Avem exemplul clar între Aris, fiul Andreei Esca, şi Laura Giurcanu. CANCAN.RO a fost ca de fiecare dată la locul şi momentul potrivit, iar imaginile pe care le-am obţinut sunt mult mai mult decât evidente. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Se pare că am reuşit să îi surprindem şi pe cei doi comedianţi care au ţinut să spună câteva cuvinte despre cel mai nou cuplu din showbiz.

Ce părere au George Tănase şi Ionuţ Rusu despre cuplul Laura Giurcanu – Aris

CANCAN: Cum vi se pare cuplul Aris şi Laura Giurcanu?

George Tănase şi Ionuţ Rusu: Se potrivesc foarte bine, le stă bine, am văzut şi noi clipul acela. Şi pe Laura o aşteaptă o zestre foarte puternică. Că na… Cine nu îşi doreşte? Adică sincer şi noi cu Aris dacă dădea semne… Da, femeie să fi fost… Aris era prima ţintă.

CANCAN: Voi aţi văzut apropieri între ei la America Express?

George Tănase şi Ionuţ Rusu: Eram ocupaţi să ne apropiem noi cu altele… Cu alte echipe. Nu, nu, am fost şi noi şocaţi când am văzut. Noi credeam că Laura e aşa pe noi chitită. Nu, nu am văzut, a fost un şoc şi pentru noi. Până la urmă sunt tineri, sunt vaccinaţi, ei ştiu mai bine. Ea e mai bătrână, dar se poartă acum.

George Tănase şi Ionuţ Rusu, despre experienţa de la America Express

CANCAN: Cum a fost pentru voi experienţa?

George Tănase şi Ionuţ Rusu: Foarte tare. Ne-am distrat şi ne-am enervat. Şi noi chiar am venit cu bani… am venit cu premiu.

CANCAN: Informaţia asta e în exclusivitate pentru CANCAN?

George Tănase şi Ionuţ Rusu: Da, e în exclusivitate pentru CANCAN, Ionuţ şi George au câştigat America Express. Deşi poate s-ar putea pe TV să se vadă altceva, dar noi am câştigat-o. În sufletele noastre suntem câştigători. Şi înainte să mergem am plecat câştigători. Atât, cu mentalitate de câştigători. A fost greu, dar a fost interesant să vezi o altă cultură, un alt continent, chiar a fost mişto.

CANCAN: Care a fost cel mai greu moment pe care l-aţi trăit acolo?

George Tănase şi Ionuţ Rusu: Cred că cele mai grele momente au fost la autostop şi au fost mai multe din nefericire. Nu te-ai aştepta… Ce maşină nu ar lua două corpuri divine. Filmaţi tot ca să se înţeleagă… Aceşti Adonişi… Aparent… când se uitau la Ionuţ, se uitau la mine ziceau nu, pe voi nu. Mergeau la Laura şi Sânziana. Deşi nu au nimic în plus… Da, nu ştiu de ce le-au ales pe ele. Dar acolo am avut cele mai grele momente şi cele mai tensionate.

CANCAN: Cum a fost cu strategiile, discuţiile, bisericuţele?

George Tănase şi Ionuţ Rusu: Strategia noastră a fost să nu ne facem strategii şi a funcţionat perfect pentru că am fost surprinşi de fiecare moment. Şi am câştigat. Am avut şi noi nişte aliaţi, dar nu putem să îi spunem că se supără ceilalţi pentru că noi am fost aliaţi cu toţi în secret. Noi în secret, toată lumea ştia că suntem cu ei. Dar nu am avut chiar o strategie.

CANCAN: Care a fost primul lucru pe care l-aţi făcut când aţi ajuns în România?

George Tănase şi Ionuţ Rusu: Duş fierbinte. A fost extraordinar după atâta aqua fria, direct în duş fiebinte. Am fost foarte fericiţi vreo săptămână, dar după înapoi la griji, am început să fim nemulţumiţi că vine curierul târziu, din astea grele…

