Alexia Eram, declarații fără perdea din intimitatea cuplului! De la ce pornesc adesea certurile cu Mario Fresh

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi au o relația ce durează de mai bine de șapte ani și pare că nimic nu îi poate despărți. Povestea lor de dragoste a început pe vremea când erau adolescenți și a rezistat până în ziua de astăzi. Însă, ca în orice cuplul, și în cazul celor doi mai apar mici probleme, iar acum Alexia Eram a vorbit deschis despre certurile pe care le are cu iubitul său.

Deși de-a lungul timpului a fost destul de discretă în ceea ce privește relația cu Mario Fresh, recent, Alexia Eram a dat din casă și a vorbit despre relația sa. Printre altele, fiica Andreei Esca a dezvăluit și motivele care aduc cel mai adesea certurile în cuplu. De la ce se aprind cei doi?

(CITEȘTE ȘI: SUPER-VEDETA PROTV TREBUIE SĂ-ȘI PREGĂTEASCĂ ROCHIA DE SOACRĂ MICĂ! FIICA ANDREEI ESCA ARE GÂND CLAR DE MĂRITIȘ! DAR PE MARIO FRESH NU L-A ÎNTREBAT NIMENI…)

Deși pare că se înțeleg de minune și că nimeni nu îi poate despărți, cuplul format din Alexia Eram și Mario Fresh nu este ferit de probleme. Ca în orice altă relație și în cazul celor doi uneori mai apar mici certuri, iar adesea acestea pleacă de la motive destul de puerile.

Recent, în carul unui interviu, Alexia Eram a dezvăluit că de cele mai multe ori certurile cu Mario Fresh pleacă din „motive prostești”. Se pare că aceștia se aprind destul de repede atunci când vine vorba de ordinea în casă sau de responsabilitățile pe care le au. Însă, conflictul se stinge de fiecare dată la fel de ușor precum a pornit. Cei doi ne putând să stea prea mult supărați unul pe altul.

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu de șapte ani de zile, iar prima oară s-au întâlnit pe vremea când erau doar niște adolescenți. Inițial el a cântat la ziua ei de naștere, însă fiorii dragostei s-au activat un an mai târziu, atunci când s-au întâlnit în cadrul unui eveniment.

„Relația noastră a început în 2016, aveam 16 ani și șapte ani mai târziu, iată-ne, tot împreună. Prima oară, Mario a venit să cânte la ziua mea de naștere, când am împlinit 15 ani, ca invitat-surpriză, îl știam din mediul online și îmi plăcea de el ca și artist.

Nu atunci ne-am cunoscut oficial. A cântat și a plecat, apoi după un an de zile, ne-am întâlnit la un eveniment. Acolo am făcut cunoștință oficial, am vorbit, ne-am schimbat numerele de telefon și de atunci suntem împreună. Am avut câteva date-uri, prin parc, la niște restaurante de prin parc, așa ca adolescenți și, de atunci, am rămas împreună”, a mai povestit Alexia Eram.