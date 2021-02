Alexia Eram o să înnebunească de gelozie! Mario Fresh s-a pozat într-o ipostază intimă cu o domnișoară, în mașină

Mario Fresh se iubește de mai bine de 4 ani cu Alexia Eram, iar uneori, iubirea necesită sacrificii, mai ales atunci când partenerul de viață este un artist. Tocmai de aceea, fiica Andreei Esca este deoseori pusă în ipostaza în care trebuie să accepte diverse lucruri, atunci când vine vorba de videoclipurile lui Mario Fresh.

Alexia Eram o să înnebunească de gelozie! Mario Fresh pregătește pentru fanii săi un nou proiect, dar nu oricum, ci așa cum nu a mai fost văzut până acum. Pentru că ține enorm la fanii lui, artistul le oferă mereu cele mai bune lucruri.

De această dată, Mario Fresh a filmat în compania unei domnișoare misterioase, pe care o ține în brațe, în mașină. Cu siguranță Alexiei Eram nu i-a picat deloc bine, însă știe exact ce presupune viața de artist a iubitului său.

Mario Fresh și Alexia Eram, la un pas de despărțire

Recent, Mario Fresh le-a dat ocazia fanilor săi de a-i pune întrebări care mai de care mai interesante, pe contul lui de Instagram, acolo unde a lansat această provocare numită „Adevărat sau Fals”. La un moment dat, un internaut l-a întrebat pe artist dacă au existat vreodată momente neplăcute în relația lui cu fiica Andreei Esca și dacă s-a ajuns chiar în pragul despărțirii.

Extrem de sincer, Mario Fresh a răspuns cu „Adevărat”, însă nu a oferit prea multe detalii. Cert este că apoi a menționat faptul că totul s-a terminat cu bine.

„Adevărat… Dar totul e bine când se termină cu bineee❤️”, a răspuns Mario Fresh pe InstaStory.

Vor să fie părinți tineri, dar mai așteaptă

Fiica Andreei Esca a spus recent, în cadrul emisiunii Vorbește lumea, că nu este gravidă, iar iubitul ei a precizat că își dorește să fie un tată tânăr.

“La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie. Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă patru! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap. Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum… nu face diferența un inel”, a mărturisit viitorul ginere al Andreei Esca.