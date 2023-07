Alexia Eram, primele declarații după ce s-a aflat de succesul ei în America Express. Fiica Andreei Esca laudă Antena 1

Duminică, 23 iulie, la doar câteva zile după întoarcerea din America Express, Alexia Eram vine cu primele declarații. Fiica Andreei Esca le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare câteva amănunte din experiența cu emisiunea-concurs și a ținut să laude Antena 1. Dat fiind faptul că mama sa este emblemă pentru PRO TV, nu a menționat numele postului concurent, dar intenția a fost evidentă.

Cele 9 echipe de la America Express au lăsat în urmă Drumul Soarelui și au revenit în România. Nici n-au apucat să își desfacă bagajele că a și apărut în presă faptul că Alexia Eram și Aris au ajuns în marea finală. (VEZI AICI DETALII). După marea veste, vin și primele declarații ale vedetei.

Alexia Eram, toate detaliile despre America Express

Pentru că are o comunitate impresionantă pe rețelele de socializare și le arată, în fiecare zi, ce se întâmplă în viața sa, fiica prezentatoarei TV nu putea să nu le povestească și despre aventura de pe Drumul Soarelui, spunând:

„Dragilor, voiam să vă spun că America Express a fost o experiență unică, minunată, cea mai frumoasă experiență din viața mea și cea mai grea experiență din viața mea. Nu credeam că pot trăi atât de multe emoții într-o singură zi și, în general, să văd atâtea lucruri, să experimentez atâtea lucruri, să învăț.

A fost extraordinar, abia aștept să vedeți la TV emisiunea. Abia aștept să văd și eu emisiunea, să mă văd și să văd toți colegii cu care am fost în această competiție. Am întâlnit niște oameni minunați, am legat prietenii acolo și vreau să le mulțumesc tuturor pentru experiența pe care am avut-o”.

Fiica Andreei Esca, vorbe de laudă pentru Antena 1

Chiar dacă mama sa lucrează la postul concurent de când s-a înființat, Alexia Eram, încântată de colaborarea cu Antena 1, nu avea cum să nu laude echipa de producție, dar și produsul în sine:

„Vreau să felicit toți oamenii implicați în această emisiune, care sunt în spatele camerelor. Este o muncă imensă pentru a crea acest show. Bravo lor, tot respectul. Le mulțumesc persoanelor care au fost în echipa mea, cameramanul și reporterița noastră, niște oameni minunați”.

Ce a învățat Alexia Eram de la America Express

În primul rând, a avut ocazia de a-și cunoaște mai bine fratele, pe Aris Eram. De asemenea, s-a întors cu o viziune schimbată despre viață și a învățat să aprecieze, mult mai mult, tot ce i-a fost oferit.

„Abia aștept să vedeți emisiunea, este o experiență de neuitat care ți se poate întâmpla doar o dată în viață. Am trecut prin atât de multe lucruri și abia aștept să vă pot povesti tot ce s-a întâmplat. Este foarte dubios să te întorci acasă și să intri, din nou, în normalitate, după atâta timp în care efectiv ai trăit complet altcumva. Am învățat foarte multe lucruri despre oameni, despre mine, despre Aris.

Toată această emisiune te ajută să te cunoști mai bine și să înveți foarte multe lucruri despre tine însuți. Această emisiune te ajută să-ți dai seama cât de norocos ești în fața ta. Te ajută să-ți dai seama de problemele reale. Ok, da, și noi avem problemele noastre.

Fiecare are problemele lui, dar acolo îți dai seama că o viață atât de simplă, totuși, face ca oamenii să fie mult mai fericiți decât majoritatea oamenilor care au bani sau confort. Este efectiv o lecție de viață, este incredibil tot ce am trăit acolo și chiar trăiești viața, fără telefon, fără bani, doar cu lucrurile bune și rele pe care viața ți le dă”, a spus Alexia Eram pe Instagram.

