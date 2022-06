Alexia Eram și Mario Fresh, dans lasciv pe internet! ”Abia aștept să faceți nunta”

Alexia Eram (21 de ani) și Mario Fresh (23 de ani) s-au filmat în timp ce dansau lasciv, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare.

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu de mai mulți ani. Recent, pe rețelele de socializare, au încărcat un videoclip în care dansau lasciv. Fiica Andreei Esca, îmbrăcată într-o rochie de culoare verde smarald, cu un decolteu adânc, iar Mario Fresh, îmbrăcat cu o cămașă albă, o ține de la spate pe iubita lui și dansează împreună.

Imaginile au fost urcate pe platforma Tik Tok, nu la mult timp după ce Alexia Eram a ajuns, de urgență, la spital. Iubita artistului începuse să se simtă rău, după ce a consumat produse de tip fast-food.

Urmăritorii celor doi au reacționat imediat, după ce au văzut imaginile: ”Doamne, m-am uitat de 10 ori”, ”Sunteți superbi, nota 10”, ”Abia aștept să faceți nunta, nu vreau să îmi imaginez cum o să fie”, ”Acum nu știu câte zile erai la spital și acum dansezi cu el așa? pe bune? Nu aveți bun simț deloc”.

Alexia Eram a ajuns, recent, la spital

Iubita lui Mario Fresh a început să se simtă rău, după ce a consumat produse de tip fast-food. Alexia Eram făcuse toxiinfecție alimentară și a trebuit să meargă la doctor.

„Nu am fost deloc prezentă pe social media, pentru că mi-a fost rău toată ziua. Am făcut o toxiinfecție alimentară de la un fast-food și mi-a fost rău toată noaptea. Astăzi am fost la spital să-mi fac o perfuzie să-mi revin și acum sunt mai bine și am zis să ies la plimbare, chiar dacă este urât afară, să iau aer curat”, a spus Alexia Eram pe rețelele de socializare, la momentul respectiv.

