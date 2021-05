Alice Cavaleru a răbufnit la adresa celor care i-au reproșat că nu are un job normal: “Muncesc fără oprire și nu e chiar ușor”

Soția lui Vladimir Drăghia a decis să le dea replica oamenilor care o critică tot mai mult pe social media, unde îi scriu că ar trebui să își ia un job normal. În rândurile așternute pe contul ei de Instagram, Alice Cavaleru a împărtășit un aspect delicat din viața sa: în ultima vreme nu a apucat să facă nimic care să îi bucure sufletul, motiv pentru care se simte într-o oarecare măsură tristă.

Alice Cavaleru le-a răspuns celor i-au reproșat că nu are un job normal

Decizia divei de a le transmite cârcotașilor gândurile sale a venit ieri, când a anunțat că a făcut a doua doză de vaccin împotriva noului coronavirus (SARS-CoV-2).

“Am primit a doua bulină pe luna acesta și gata, am liber la vacanțe. 💉 Azi, am făcut rapelul și, deja, visez la Grecia sau Italia. Chiar mă gândeam că nu am fost până acum cu Vladimir la Roma.🍝 Ultima dată când am vorbit de vacanțe pe aici, am primit comentarii răutăcioase despre câte vacanțe trebuie să am pe an că să se simtă X sau Y ok cu asta. Din păcate, nu e foarte clar cât de multă muncă se află în spatele conținutului din SM. Chiar e multă muncă și mi se pare ridicol că unii oameni aruncă așa ușor cu «Faci poze toată ziua, ești într-o vacanță mereu»/«Nu faci nimic. Ia-ți un job și apoi vacanță»”, a transmis Alice Cavaleru pe contul ei de Instagram.

“De fapt, muncesc fără oprire și nu e chiar ușor. Fac muncă de birou+ creație+ producție+ fac pe modelul + muuuultă organizare+ muuulte ore pentrecute cu telefonul în mână postând și răspunzând la comentarii și mesaje. Iar toate aceste lucruri le fac în timp ce sunt mamă, soție, femeie. Familia mea este cea mai importantă pentru mine și îmi doresc să îmi petrec cât mai mult timp cu ea, așa că jonglez cu toate cele enumerate non-stop. Îmi place mult ce fac și cred că mi se potrivește, a scris soția lui Vladimir Drăghia la descrierea imaginii de mai jos.

Alice Cavaleru, tristă pentru că nu a avut mai mult timp pentru ea în ultimele săptămâni

Superba șatenă și-a încheiat șirul ideilor astfe: “Știu că sunt norocoasă că pot să fac această activitate, dar asta nu înseamnă că nu muncesc. Toate persoanele care fac conținut în online muncesc foarte mult. De fapt, în ultimul timp, am fost atât de prinsă, că nu am mai avut timp să fac ceva creativ care să-mi bucure sufletul. 💔 Am ajuns să vorbesc despre asta pentru că am senzația că unele persoane nici nu își pot imagina ce presupune această muncă și cred că e bine să mai povestim noi că să nu mai circule tot felul idei preconcepute.

Așadar, nu mă simt vinovată când visez la vacanțe. Și btw, în vacanțe tot sunt mai mereu pusă pe făcut conținut pentru că pot oferi imagini inspiraționale pe care acasă nu le pot face. Îmi rup din timpul liber (când Vladimir se joacă cu Zora) ca să fac fotografii. Îmi place să țin acest jurnal vizual unde împărtășesc experiențele de care am parte, pentru că îmi place să fiu constant conectată cu voi și sper să vă placă ce vedeți. Concluzie: m-am vaccinat și îmi place să călătoresc. Dacă lucrurile acestea nu sunt pe placul tău (sau altele), am putea să nu ne intersectăm vreodată în online. ❤️✌️”.

“Bravo, beautiful mama!!! 💪🏻💪🏻❤️Și așa e, mă bucur că vorbești despre asta, pentru că e așa ușor să te uiți la conținutul altora și să îi judeci că nu fac nimic toată ziua😢Keep up the good work (n.r.: Continuă să faci muncă bună) 🥰”, “Ești minunată! Nu te lasă influențată de remarcile negative👏👏❤️”, “Și noi ne-am vaccinat ca să putem călători mai liniștiți, totuși ceva ne dă planurile peste cap – la întoarcere din unele țări noi nu stăm în carantină, dar vor sta copiii…” sunt trei dintre comentariile strânse de postarea vedetei.

Sursa foto: Facebook & Instagram / Alice Cavaleru & Alex Galmeanu