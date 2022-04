Alice Cavaleru, de urgenţă pe mâinile medicilor. Ce s-a întâmplat cu soţia lui Vladimir Drăghia

Alice Cavaleru a trecut recent prin clipe de groază. Partenera de viață a lui Vladimir Drăghia a ajuns de urgenţă pe mâinile medicilor, după ce a fost mușcată de o căpușă. Tânăra le-a povestit fanilor ce s-a întâmplat, dar şi cum a reuşit să treacă peste această întâmplare nefericită.

În ultima perioadă, Alice nu a fost activă pe reţelele de socializare, iar fanii săi s-au întrebat care este motivul. Astfel, frumoasa şatenă le-a povestit ce s-a întâmplat, dar și cum se simte în aceste momente.

„M-am trezit cu una lipită de burtica mea”

Mai exact, viitoarea mămică a povestit în mediul online că a fost mușcată de o căpușă, motiv pentru care a trebuit să meargă de urgenţă la spital, pentru ca specialiștii să îndepărteze insecta.

„A început sezonul căpușelor și vă rog să aveți mare grijă! Eu m-am trezit cu una lipită de burtica mea și, deși am citit atât de multe despre căpușe, cu greu mi-am dat seama ce este- atât de mică era. Ulterior am aflat că nu era mică deloc- se hrănise chiar bine cu sângele meu.

Am mers la spital să o îndepărteze la chirurgie. Căpușele se scot doar cu o pensetă specială și e o anumită tehnica.

Nu trageți de ea, nu aplicați nimic pe ea.”, a scris Alice Cavaleru.

CITEŞTE ŞI: VLADIMIR DRĂGHIA ȘI ALICE CAVALERU AU DEZVĂLUIT SEXUL BEBELUȘULUI CHIAR ÎN ZIUA DE PAȘTE

Alice Cavaleru a mai povestit şi faptul că nu i s-a permis să ia antibioticul prescris într-o astfel de situaţie, însă medicul i-a administrat un alt tratament.

În final, soţia lui Vladimir Drăghia i-a sfătuit pe internauţi să aibă mare grijă în această perioadă.

„La mine a fost cu mare stres pentru că, fiind însărcinată, nu am voie să iau acel antibiotic pe care îl primești în doză unică în schema de profilaxie, dar am primit până la urmă un antibiotic permis în sarcină (care se ia mult mai multe zile). Așa că aveți mare grijă când veniți cu copiii din parc/curte/pădure. Verificați tot corpul de căpușe. Se așează și în urechi sau în păr, din păcate. Folosiți spray repelant înainte să ieșiți în natură.Dacă aveți curte cu iarbă, cel mai bine e să tratați iarba cu soluții speciale. Muşcăturile de căpusă nu produc durere, de aceea prezenţa lor nu este simţită întotdeauna.”, a adăugat partenera lui Vladimir Drăghia.

Sursă foto: Instagram