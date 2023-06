Alice Cooper a învins viciul băuturii pe terenul de golf: ”A trebuit să găsesc ceva care să creeze o dependență la fel de mare”

Cine și-ar fi putut imagina că dimineața unei legende incontestabile a muzicii rock începe cu o partidă de golf? Surpriza este și mai mare atunci când jucătorul împătimit se numește Alice Cooper. Acest sport a însemnat, însă, pentru vedeta americană diferența dintre viață și moarte. Fiindcă l-a vindecat de o dependență fatală pentru mulți dintre marii artiști ai lumii: viciul băuturii.

De peste 30 de ani, dis-de-dimineață, Alice Cooper (75 de ani), pe numele său real Vincent Damon Furnier, are un tabiet despre care spune că i-a salvat viața: merge să joace golf. A descoperit acest sport pe vremea când era dependent de alcool. ”Obișnuiam să mă trezesc dimineața și primul lucru pe care îl făceam era să îmi deschid o cutie de bere. Așa îmi începeam ziua. Într-o zi, am făcut asta, am deschis o bere și am vomitat. Normal vomitam bere, dar în acea dimineață am vomitat sânge”, a povestit artistul.

Alice Cooper recunoaște că acel incident l-a marcat, iar în același timp a înțeles că ceva nu este în regulă cu organismul lui. ”Este ok să arunci cu sânge pe scenă, arată grozav, dar când ești în camera ta de vacanță, pur și simplu nu are sens”, rememorează, astăzi, artistul acea zi în care a realizat că merge într-o direcție greșită. Bănuielile i-au fost confirmate de medicul său, care i-a pus în vedere că trebuie să renunțe cu orice preț la viciul băuturii.

„Doctorul mi-a spus dacă vrei să te alături amicilor tăi, aveam un club în care se bea, se chema ”Vampirii de la Hollywood”, erau Keith Moon, John Lennon, Harry Nilsson, toți tipii la care te aștepți, și beam în fiecare noapte până când nu mai stătea niciunul în picioare. Toți au murit, la John Lennon a fost o tragedie, dar Harry și Keith și toți tipii cu care am băut, Jim Morrison, Jimmy Hendrix, toți au murit pentru că au făcut excese. Doctorul mi-a spus dacă vrei să te alături prietenilor tăi, atunci ține-o așa în continuare”, își amintește Alice Cooper.

Decizia care i-a salvat viața

Salvarea a venit de la un sport despre care artistul spune, în glumă, că personajul Alice Cooper îl urăște. ”Urăște totul despre acest joc. Dacă ar pune crose de golf pe scenă, ar crede că sunt arme”, a mărturisit, râzând, marele rocker. Nevoit să găsească o cale pentru a-și învinge dependența de alcool, Alice Cooper și-a găsit refugiul pe terenul de golf, unde petrecea nu mai puțin de 10 ore pe zi.

”A trebuit să găsesc ceva care să creeze o dependență la fel de mare ca alcoolul și jocul ăsta este acel ceva. Un alcoolic trebuie să își găsească ceva de făcut pe parcursul zilei, ca să-și umple timpul. Dacă stă în fața televiziorului, începe să se gândească din nou la alcool”, a spus starul american.

Ceea ce la început a fost doar un surogat care trebuia să îl vindece de patima alcoolului a devenit în timp o pasiune și un mod de viață. ”Jucam toată ziua, nu mă săturam niciodată de joc. Poți să joci pe același teren timp de 5 ani și să nu ai aceeași lovitură de două ori. După o vreme, devine ceva ce face parte din AND-ul tău”, s-a mai confesat artistul, care organizează și turnee de golf în scopuri caritabile. Cooper a înființat și o fundație creștină non-profit, Solid Rock, unde copiii fără posibilități pot urma, gratuit, diverse cursuri, inclusiv de chitară.

