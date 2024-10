Alin Oprea și-a modificat testamentul! Cine va moșteni averea lui, de fapt

Alin Oprea nu a mai stat pe gânduri și și-a modificat testamentul! Cine va moșteni averea strânsă de artist, de fapt? Decizia a fost luată după acuzațiile pe care le-a făcut fosta lui soție, Larisa Uță, la patru ani de la divorț. Nu îi va pica bine deloc!

Solistul de la Talisman a dezvăluit în urmă cu ceva timp că își făcuse testamentul chiar în noaptea de Înviere din anul 2023. Alin Oprea a spus totul printr-o postare pe Facebook, iar tot atunci hotărâse să renunțe la partaj, dar și la procesul cu fosta lui parteneră.

Alin Oprea anunțase în urmă cu aproximativ un an că intenționa să lase averea celor doi copii, Adrian și Melissa, chiar dacă au existat numeroase discuții între ei de-a lungul anilor. Solistul nu numai că voia să le lase banii, ci toate bunurile, inclusiv apartamentele pe care le deține. Artistul a mărturisit atunci că pentru ei a muncit și s-a pus pe ultimul loc de fiecare dată.

„Vă dăruiesc vouă, copiilor mei, toată averea pentru care am muncit o viață, până când > a hotărât în locul Lui Dumnezeu și a legii că eu nu mai însemn și nu mai merit NIMIC, trântind și încuind ușa definitiv în urma mea.

Vă las vouă toate bunurile, apartamentele și sumele de bani. Pentru voi am făcut toate sacrificiile, pentru voi am muncit zi și noapte, pentru voi m-am pus mereu pe ultimul loc, vouă vreau să vă rămână TOT! O iau eu din nou de la zero, pentru a nu vă lăsa pe voi împovărați de greutățile vieții. Din acest moment, nici o ședință umilitoare în sala de judecată nu-și mai are rostul, renunț eu în favoarea voastră la toate procesele care v-ar putea afecta negativ în prezent sau în viitor. Acesta este un gest făcut din iubire, iertare și compasiune pentru voi, nu cer nimic în schimb și nu pun nicio condiție”, a scris Alin Oprea, în testamentul său publicat în mediul online.