Alin Petrache s-a certat rău cu socrul său, celebrul Bujor Sion!

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg al soției sale, fostul sportiv de performanță și-ar fi ieșit serios din sărite. Conflictul a fost repede aplanat, de față fiind membrii familiei. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Alin Petrache și socrul lui ar fi la cuțite. Ultimele discuții dintre ei ar fi fost aprinse, iar de aici situația ar fi fost la un pas de a degenera. S-a întâmplat în weekend-ul care a trecut, într-una dintre cunoscutele stațiuni de pe litoral, unde Petrache și Sion, tatăl vitreg al Mariei Marinescu, soția șefului FRR, s-au contrat verbal.

A fost momentul când Alin Petrache ar fi vrut să-l ia pe sus pe Bujor Sion, susțin sursele CANCAN.RO. Acesta a dat să riposteze, însă e greu să te pui cu un fost sportiv de performanță, mai mult, care a practicat rugby-ul. Dar situația, inițial, fără ieșire, ar fi fost calmată rapid, de față fiind membrii familiei.

Maria Marinescu: ”Atunci, probabil că atunci…”

Contactat telefonic, Bujor Sion a închis, la câteva secunde după ce a auzit despre ce este vorba. Alin Petrache nu a răspuns la telefon, în două rânduri, reporterii CANCAN i-au dat și mesaj, dar degeaba.

În schimb, Maria Marinescu, soția lui Alin Petrache, foarte dezinvoltă, a negat agresiunea, râzând, dar a recunoscut că a existat ceva, într-o parcare.

(CITEȘTE ȘI: MARIA MARINESCU & SOȚUL NU S-AU MAI PUTUT ABȚINE ÎN PARC ȘI…)

Reporter: Au avut cei doi o dispută verbală, apoi soțul dumneavoastră l-a agresat pe Bujor Sion?

Maria Marinescu: Nu e adevărat. Eu nu am văzut așa ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Suntem împreună la mare. El așa vorbește, tare, ai impresia că țipă. Nu s-a întâmplat nimic, poate în glumă sau în joacă. Că ei sunt amândoi mai glumeți. Suntem o familie, nu…

Reporter: Mi-a spus un prieten, care a văzut scena!

Maria Marinescu: Cine v-a spus? Ce oameni nebuni, îți dai seama, unii care stăteau prin parcare…

Reporter: Nu am spus de nicio parcare, am spus doar de Novum By the Sea.

Maria Marinescu: Atunci, probabil că atunci… (ar fi avut loc incidentul n.r.)…dar, nu, nu…

Alin Petrache, reales președinte al Federației Române de Rugby în februarie, 2021

Alin Petrache era reales, în februarie 2021, președinte al Federației Române de Rugby, pentru o perioadă de patru ani. Din start avea să spună că una dintre priorități este „redobândirea” stadionului Arcul de Triumf.

”Pilonul principal al strategiei noastre este calificarea la Cupa Mondială din 2023. A doilea pilon este preluarea înapoi a templului nostru, a stadionului Arcul de Triumf. Al treilea pilon este consolidarea echipelor de copii, juniori și tineret. Este o situație inedită pentru mine, probabil vor fi multe comentarii”, avea să anunțe Petrache, la scurt timp după ce a fost ales în fruntea rugby-ului românesc.

Fost căpitan al echipei naţionale de rugby își continuă, astfel, activitatea în fruntea Federației pentru încă un mandat, cel puțin. Petrache mai ocupase funcția între anii 2009-2014, iar în perioada 2014-2016 a fost președinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

(NU RATA: IMAGINI EXPLICITE CU UN CUPLU CELEBRU. N-AU MAI AVUT RĂBDARE PÂNĂ ÎN CAMERA DE HOTEL ŞI… I-AM POZAT ÎN TIMPUL PRELUDIULUI, ÎN MARE!)

Deputat din partea PSD în Parlamentul României, fostul sportiv își dădea demisia după doi ani de mandat (2012-2014). A motivat că vrea să se dedice asupra activității de la COSR, unde fusese ales președinte.

Relația cu Maria Marinescu a început într-o parcare

Alin Petrache s-a căsătorit cu creatoarea de modă Maria Marinescu, în urmă cu aproximativ cinci ani. Cei doi s-au cunoscut într-o parcare, iar la mai bine de o lună el o cerea de soție. Aveau să se ia în scurt timp.

Maria Marinescu a dezvăluit începuturile relației, pe ascuns, la început, cu actualul șef al FRB. ”Într-o parcare ne-am întâlnit, printr-un prieten comun. Eu eram cu o prietenă, venisem să vedem restaurantul unui prieten, pe care urma să îl deschidă. Mi-a făcut cunoştinţă cu Alin. Am vorbit puţin. Eu voiam să îl duc pe băiatul meu la fotbal.

Eram lângă stadionul de rugby şi el mi-a zis: «Adu-l la rugby, mai bine!» L-am dus, apoi am început să discutăm şi… gata! A fost reciproc, 100%. Prima întâlnire a avut loc într-un parc. Ne-am plimbat. A doua întâlnire, în aceeaşi zi, tot în parc. În alt parc, noaptea.

După o săptămână, îi făcea lui Levyn (fiul Mariei Marinescu) cameră în casă. Levyn l-a primit foarte bine. Şi pe Alin, şi pe fiicele lui”, dezvăluia Maria Marinescu la emisiunea „Star Chef”.

Sion Bujor, ”fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu

Mihai Bujor Sion a rămas orfan de ambii părinți, la sfârșitul anilor ’70, în urma unei tragedii aviatice. Imediat după această întâmplare nefericită, a intrat sub ”tutela” familiei Iliescu, Ion și Nina crescându-l și îndrumându-l ca și cum ar fi fost copilul lor. Ion Iliescu, fostul președinte al României, a fost cel care l-a îndrumat către cariera diplomatică, acesta deținând, la un moment dat, funcția de însărcinat cu afaceri al României în Filipine și având misiuni diplomatice în Dubai, Thailanda și SUA – Los Angeles.

(AFLĂ AICI: ŞEFUL SPORTULUI ROMÂNESC E ÎN VERVĂ ÎNAINTEA OLIMPIADEI! ÎŞI ”ANTRENEAZĂ” SĂRUTUL FRANŢUZESC PE PLAJĂ, CU SOŢIA!)

Bujor Sion este căsătorit cu Laura Maria Iordache (30 de ani), o prezență constantă în showbiz-ul autohton, în urmă nu cu mulți ani. A devenit cunoscută după ce a participat la show-ul TV “Next Top Model” și devenea, atunci, cunoscută. Astfel, în 2014 îl întâlnea pe Bujor Sion, un bărbat cu 35 de ani mai în vârstă decât ea. ”Copilul de suflet al lui Iliescu” ieșise dintr-o căsnicie de 20 de ani cu actrița Ioana Pavelescu, mama Mariei Marinescu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.