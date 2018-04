Alina de la Exatlon a apărut pentru prima dată la TV, după ce a părăsit competiția. Fosta Războinică a comentat cele mai noi nominalizări și a mărturisit că favorita ei este Diana Belbiță. Despre Anca, fosta ei colegă, a declarat că nu are cum să ajungă în echipa Faimoșilor, pentru că nu este foarte bună.

„Este o nominalizare corecta, insa nu mi-a placut acuzatia pe care i-a adus-o Vladimir, Belbitei. Nu trebuie sa argumenteze ca nu stie sa inoate dupa 3 luni de zile. A uitat toate punctele aduse? Sau cum a luptat? Nu mi s-a parut normal.

In privinta Geaninei, consider ca este cea mai slaba.

Larisa este foarte buna, insa nu mai buna decat baietii. M-a batut de multe ori, recunosc, insa baietii sunt mai buni.

Sunt de acord ca e mai buna ca Belbita, insa eu o plac pe Belbita mai mult.

La final vor ramane cei mai buni. Nu vad nicio fata in finala. Am urmarit si Survivor, am intalnit si alte echipe…Fetele din Romania nu-s mai bune decat baietii.„, a spus Alina.

Nici fosta ei colega, Anca, nu a scăpat de sinceritatea debordantă a Alinei: „Imi pare rau sa o anunt in direct. Nu se poate, iubita mea, sa ajungi la Faimosi. Odata ce a participat la Razboinici este foarte urat sa participi pentru echipa adversa. In al doilea rand, nu e foarte buna. Iar in al treilea rand, Giani nu stiu ce i-ar face.„