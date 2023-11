Alina Laufer a rupt tăcerea despre divorțul de Jorge. Detaliul făcut public după 11 ani. „Fetița pleca singură cu avionul”

În urmă cu mulți ani, Alina Laufer și Jorge formau un cuplu. Cei doi au avut un mariaj frumos, iar din rodul iubirii lor a apărut Karina, care a ajuns acum la vârsta de 15 ani. Însă, povestea de dragoste a celor doi nu a fost una menită să reziste până la adânci bătrâneți, așa că în urmă cu 11 ani aceștia divorțau. Acum, soția lui Ilan Laufer a rupt tăcerea și a vorbit despre relațiile în care se află cu fostul partener dar și despre legătura pe care acesta o are cu fiica lui.

Mariajul dintre Alina Laufer și Jorge s-a destrămat în anul 2012, la numai trei ani după ce au devenit părinți. Cei doi au decis să o ia pe drumuri separate, însă și-au dorit și au încercat ca fiica lor să nu resimtă dur această despărțire, iar pentru asta au făcut eforturi considerabile. Alina Laufer a rupt tăcerea la 11 ani de la divorțul de Jorge.

În cele mai multe cazuri divorțurile se întâmplă cu scandal, iar partenerii nu vor să mai audă unul de altul după ce semnează actele. Ei bine, acesta nu a fost cazul în ceea ce îi privește pe Alina Laufer și Jorge. Blondina a dezvăluit că după separare ea și cântărețul au rămas în relații foarte bune, asta pentru fiica pe care o au împreună.

Alina Laufer și Jorge și-au dorit să o facă pe Karina să nu simtă despărțirea părinților și au încercat să petreacă mult timp alături de ea. Chiar și atunci când fata a locuit în Statele Unite, mama ei și-a dorit să nu piardă legătura cu familia din România, așa că în fiecare vacanță o trimitea, singură, în țară să petreacă timp cu tatăl său.

„Am încercat să-i ofer Karinei o viață în care să nu simtă că părinții ei sunt despărțiți, să aibă tot ce are nevoie acasă, să aibă o relație ok și cu tatăl ei. Noi am avut o relație destul de civilizată între noi și după despărțire. Când am fost în Statele Unite, am încercat ca ea să țină legătură cu familia din România, în fiecare vacanță o trimiteam să petreacă timp în România. Toate vacanțele, Karina a fost în România, pleca singură cu avionul, cu însoțitorul de bord, și venea aici, la tatăl ei, la bunici, pentru că mi-am dorit foarte mult să nu simtă atât de mult distanța și despărțirea.

Karina se înțelege foarte bine cu tatăl ei acum, cum s-a înțeles, de altfel, și în trecut. Ei s-au înțeles foarte bine tot timpul. Între mine și Jorge pot să spun că e o relație normală, nu ne vizităm de Sărbători. De ziua Karinei, da, de fapt, ziua Karinei am petrecut-o împreună când a fost posibil. Când era mai mică, tot timpul o petreceam împreună, pentru că i-o organizam împreună. Și acum doi ani țin minte că și-a dorit ea foarte mult să i-o organizez acasă și să vină ei. De fiecare dată când Karina își dorește, petrecem timp împreună”, a declarat Alina Laufer, potrivit viva.ro.