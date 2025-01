Alina, o tânără de doar 33 de ani, a murit sub o ploaie de lovituri. Călău i-a fost chiar soțul: ”Sebi, ce-ai făcut?!”

Tragedie fără margini în localitatea Mihai Bravu, județul Giurgiu! Alina, o tânără de doar 33 de ani, a murit sub o ploaie de lovituri. Călău i-a fost chiar soțul.

Alina a fost ucisă în bătaie de soţul ei. Înainte de tragedie, cei doi soţi au fost într o vizită la vecini, unde ar fi petrecut mai multe ore. S-au întreținut și au băut mai multe pahare. La scurt timp, însă, a izbucnit și un scandal monstru.

„S-au certat. I-au zis să nu mai bea, ea a dat două pahare de gât de whisky, după a ieşit afară, s-a întors, a mai băut un pahar şi a zis că vrea să rămână la noi şi bărbat-su a luat-o cu forţa. A tras-o ca pe o cârpă pe la noi prin curte”, spune un prieten al cuplului.

Sebastian a încercat să-și ascundă urmele

Imediat după, Sebastian s-a urcat la volanul mașinii. Potrivit Observator, Alina ar fi fost deja inconștientă în autoturism. Ajunși la domiciliu, bărbatul și-a târât nevasta până în casă. Martorii spun că a lăsat portiera mașinii deschisă ore în șir. După ce au intrat în casă, nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat. După ce a comis crima, Sebastian a vorbit cu o vecină.

„M-a chemat băiatul asta că nu mai ştie ce să facă. A venit disperat. Băut, daa! Foarte băut. Şi i-am zis „Sebi, ce ai făcut, Sebi? Se bătea cu mâinile peste ochi. „Ce am făcut tanti Mariana, ce am făcut?” Am văzut-o şi eu, foarte rău era, am văzut-o vânătă”, a declarat femeia.

Ulterior, bărbatul a dat alarma. Oamenii legii au fost sesizați vineri, 24 ianuarie, prin apel 112, de către Sebastian care afirma că și-a găsit soția fără suflare în locuința lor. Polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat că victima avea urme de violență la nivelul capului și al picioarelor.

Sebastian a încercat să îşi ascundă urmele, dar adevărul a ieșit la iveală după ce anchetatorii s-au uitat pe camerele de supraveghere. Bărbatul este acum arestat şi acuzat de omor. După necropsie, medicii legiști au tras concluzia că femeia de 33 ani a fost ucisă în bătaie.