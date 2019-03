Alina Pușcaș a recunoscut totul. „Am renunțat de ceva timp”

Alina Pușcaș se pregătește să devină pentru a treia oară mămică, atât ea, cât și soțul ei, așteaptă cu nerăbdarea venirea pe lume a bebelușului. Vedeta petrece destul de mult timp pe rețelele de socializare, acolo unde a făcut și un anunț important despre o decizie pe care a luat-o.

Prezentatoarea de la “Te cunosc de undeva“ și-a anunțat fanii că nu mai petrece deloc timp pe Facebook, a renunțat la el în favoarea Instagramului, care oricum îi ocupă destulă vreme.

„Bună dimineaţa! Să aveţi o săptămână aşa cum e acum afară, cu mult soare. Voiam să o felicit pe Ruxi, prietena mea, care este la câteva luni de zile de „NO FACEBOOK”. Nu mă înţelegeţi greşit. Nu susţin vreo campanie ANTI FACEBOOK, dar ştiu ce înseamnă să fii absolut dependent de Facebook. Am avut şi eu nişte ani în care am făcut asta şi a fost foarte greu.

Am renunţat şi eu de ceva timp la Facebook, dar am renunţat. La modul că nu mai stau pe Facebook, nu răspund la mesaje private, nu caut informaţii pe Facebook. Doar postez automat, de pe Instagram se duce direct pe Facebook. Atât. Tot ceea ce postez. Cred că am vreo trei sau patru ani de când nu mai stau pe Facebook deloc şi mă simt, sincer, mult mai bine. Parcă suntem la Facebook-iştii anonimi. În concluzie, îmi ajunge un singur viciu şi anume Instagram. Nu pot face faţă la mai mult de atât pentru că am timpul mai mult decât limitat. Recunosc că şi Instagram-ul îmi ocupă destul de mult timp, aşa că… sincer, îmi ajunge!”, a spus Alina Puşcaş pe contul de socializare.

A treia sarcină i-a creat neplăceri

Dacă primele sarcini au fost mai ușoare pentru Alina Pușcaș, aceasta i-a creat neplăceri. În prezent, ea se află în cea de-a 15-a săptămână de sarcină.

“E o sarcină care nu seamănă absolut deloc cu celelalte două. Din a doua lună mi-a fost exagerat de rău și nu știam ce se întâmplă cu mine, pentru că până în cea de-a opta săptămână de sarcină nu mi-a ieșit niciun test pozitiv lucru care, la acel moment, mă ducea cu gândul la vreo problemă medicală gravă căci, cum spuneam, nu aveam niciun motiv să cred că sunt însărcinată. Așadar, mi-a fost foarte rău și chiar și în prezent îmi este zilnic rău, dar parcă de la o săptămână la alta tot mai puțin. Stările de somnolență sunt la ordinea zilei, o foame de lup de necontrolată, dureri musculare abdominale. Partea bună este că toate testele au ieșit perfecte, așa că nu am motive de îngrijorare de vreun fel”, a mai povestit prezentatoarea TV.