Alina Pușcaș, gest nebunesc din dragoste! Ce a putut să facă vedeta de dragul soțului. „Nu știu dacă e legal”

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu sunt împreună de mai bine de opt ani și au construit o familie frumoasă. Cei doi au trei copii, însă nu uită nici de timpul petrecut în doi. Aceștia păstrează vie flacăra iubirii și oricând au ocazia se surprind cu mici gesturi. Recent, Alina Pușcaș a vorbit despre nebuniile pe care le-a făcut din dragoste și cum a reușit să își surprindă soțul.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu și-au unit destinele în mod oficial în vara anului 2019. De atunci aceștia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au grijă să mențină vie flacăra iubirii. Chiar dacă majoritatea timpului liber îl petrec alături de cei mici, cei doi nu uită nici de ei. Din relația lor nu au dispărut gesturile de iubire, timpul petrecut în doi și micile atenții.

Recent, Alina Pușcaș a vorbit despre unul dintre cele mai nebunești lucruri pe care le-a făcut de dragul soțului. Totul se întâmpla pe vremea când vedeta era însărcinată prima oară. Soțul ei era de gardă la spital, însă cum pasiunea era mare cei doi nu au putut să stea departe unul de altul. Așa că, Alina Pușcaș a intrat pe ascuns în spital și a stat alături de partenerul său până la terminarea programului.

„Nu știu dacă e legal să zic asta. Cred că e o nebunie. Am fost acum mai mulți ani, mai la început, când el a fost la un moment dat și medic de gardă și nu am putut să-l las singur și m-am dus la el, am stat amândoi de gardă, am fost amândoi de gardă, ne-am ținut de urât să zic și mi se pare că a fost o idee drăguță. Eram și însărcinată”, a declarat Alina Pușcaș, potrivit playtech.ro.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu, relația perfectă

Alina Pușcaș spune că alături de soțul ei a reușit să construiască relația și familia perfectă. Cei doi nu au lăsat rutina să le strige poveste de iubire și se animează reciproc. Alina Pușcaș spune că soțul său este o persoană spontană, dinamică și el este cel care aduce sarea și piperul în relație. Mai mult, bărbatul este extrem de atent și adesea își surprinde soția cu diverse cadouri.

„Aș trece tot, până și nebunia pe care o are o apreciez, pentru că mă ține în priză și mă ține tânără, adică am tot timpul preocupări. Îmi place foarte mult nebunia asta a lui, spontaneitatea lui, îmi place că știe cât de important este să ne trăim viața de cuplu, că știe că trebuie să ne împărțim între copii și noi, îmi place că îmi face cadouri frumoase. Ultima oară mi-a schimbat ceasul, pentru că m-am plictisit de fostul meu ceas, e chiar ultimul pe care mi l-a făcut cadou, mi l-am și dorit, e foarte frumos.”, a mai spus Alina Pușcaș.

