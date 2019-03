Alina Pușcaș, probleme cu a treia sarcină: “Rău permanent, grețuri, neputință, dureri de cap, somnolență “

Alina Pușcaș se pregătește să devină mamă pentru a treia oară și a avut parte de momente neplăcute, deoarece starea de sănătate nu a fost tocmai bună. Dacă la celelalte două sarcini nu s-a confruntat cu dificultăți, ei bine, acum vedeta a avut stări de rău, grețuri și dureri de cap.

„Acum mă simt bine. În decembrie și ianuarie m-am simțit îngrozitor. Tot ce nu am avut la cele două sarcini precedente, am avut acum. Rău permanent, grețuri, neputință, dureri de cap, somnolență, poftă de mâncare fără margini… Foarte urât și greu a fost în cele două luni. În decembrie am crezut că mi se întâmplă ceva grav, pentru că făcusem 5-6 teste de sarcină, care mi-au ieșit negative, iar acest lucru mă ducea cu gândul la o afecțiune medicală! Abia în ianuarie, la control, am aflat că, în jurul datei de 27 decembrie, când mi-a ieșit primul test pozitiv, eram însărcinată în două luni. Foarte ciudat… Eram din noiembrie însărcinată, fără să am măcar un semn!”, a spus Alina Pușcaș, pentru Libertatea.

Alina Pușcaș a vorbit despre sexul bebelușului

Mihai Stoenescu își răsfață foarte mult soția. Alina Pușcaș a măturisit că își dorește ca bebelușul cu numărul trei să fie băiat: “El a fost absolut înnebunit de veste. Mai ales în primele două săptămâni din momentul în care am aflat, cred că-mi spunea zilnic, de câteva ori, cât de mult și-a dorit și al treilea copil. Cert e că orice îmi doresc se materializează dar, recunosc, nu sunt pretențioasă sau mofturoasă. (…). Dorința este de a avea un băiețel și, sincer, nu am simțit în vreun fel ceva legat de sexul copilului. Lumea din jur ar spune că sarcinile «mofturoase» ar prevesti o fetiță (râde). Rămâne de văzut”.

În afară de scena de la “Te cunosc de undeva”, pe Alina Pușcaș o mai puteți vedea în fiecare miercuri, în rolul Silviei Lăzărescu, în serialul “Fructul oprit”.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu s-au căsătorit în 2017

Alina Pușcaș a devenit soția lui Mihai Stoenescu pe 17 iunie 2017 după ce au mers în fața ofițerului de la Starea Civilă. Prezentatoarea TV și medicul stomatolog au deja doi copii împreună: Alexandru, care are patru ani şi Melissa Antonia, trei ani.