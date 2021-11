Alina Pușcău a povestit prin ce a trecut când s-a infectat cu noul coronavirus: ”Credeam că o să mor”

La sfârșitul lunii septembrie, Alina Pușcău s-a simțit extrem de rău, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. La momentul respectiv, tânăra chemase ambulanța, după ce starea ei se agravase. Virusul s-a manifestat violent pentru Alina Pușcău, fiind nevoită să stea zile întregi la pat. În cadrul unui interviu, aceasta a povestit prin ce a trecut, după ce s-a infectat.

Alina Pușcău a trecut prin momente grele, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. În cadrul unui interviu pentru Kanal D, tânăra a povestit că a ajuns în stare gravă la spital și spera la o minune să fie salvată. Inițial, chiar dacă realizase că are Covid-19, nu a apelat la medic, crezând că are un organism puternic. Însă, după ce starea ei s-a agravat, a sunat imediat la ambulanță. Timp de nouă zile, Alina Pușcău nu a putut să mănânce, pentru că s-a simțit foarte rău. Virusul l-a luat de la o prietenă, persoana respectivă neștiind că este pozitivă.

”Sunt bine, încep să îmi revin, doar ce am venit de la mama. Am fost la mama două săptămâni, ea a avut grijă de mine și acum câteva zile am ieșit din carantină. A fost cea mai grea perioadă din viața mea, niciodată nu m-am simțit atât de bolnavă. Corpul meu simțeam că a decedat, am intrat în panică pentru că eram singură, nu am avut familia lângă mine. Ea (n.r. prietena ei) avea COVID și nu știa și așa am luat, în casa mea. Începusem să tușesc, să mă doară în gât, să am frisoane, nu îmi înțelegeam corpul”, a spus ea.

Alina Pușcău: ”Simțeam că îmi ard plămânii”

Alina Pușcău a mărturisit că a început să se simtă rău. A început să tușească, avea dureri în gât, frisoane, a făcut febră și simțea că îi ”ard plămânii”. A simțit o apăsare în piept, dureri de cap și de stomac. Apoi i-a curs sânge din nas și a început să verse. Alina mărturisește că a avut noroc că nu suferă de alte probleme de sănătate. Zilnic, tânăra se confrunta cu dureri din ce în ce mai mari.

”Seara am făcut febră, simțeam că îmi ard plămânii, simțeam o apăsare în piept, dureri de cap îngrozitoare, dureri de stomac. Mă ustura stomacul, îmi curgea sânge din nas, vărsam. Pur și simplu am avut tot felul de simptome în același timp și nu se opreau, era din ce în ce mai rău. Am zis „Ok, am COVID, o să îmi treacă”. Sunt o persoană puternică și dacă mă doare ceva nu mă plâng și rezist la durere. Și pur și simplu nouă zile am avut febră, dureri de cap, usturimi de stomac. Norocul meu a fost că am putut să respir, a fost singura șansă de a trăi. Am avut noroc că nu am avut alte probleme de sănătate. În fiecare zi creștea durerea și am stat nouă zile fără să mănânc, mâncam câte o bucățică, pentru că am luat anitibiotic foarte puternic. Nu puteam să mă ridic din pat, mă țineam de ceva ca să mă duc la toaletă. A fost un coșmar pentru mine”, a continuat Alina.

Alina Pușcău: ”Îmi era teamă că o să mor în spital”

Alina Pușcău a fost speriată în perioada cât a fost infectată cu noul coronavirus. Tânăra mărturisește în cadrul interviului că îi era teamă că ar putea muri în spital. Atunci, ea a decis să rămână acasă și să nu se interneze. Organismul ei devenise mai slăbit și a chemat ambulanța. Durerile de cap au fost din ce în ce mai mari.

”Aveam febră 40. Îmi era teamă că o să mor în spital, că dacă ajung în spital nu o să am nicio șansă și am zis că mai bine stau acasă. Dar corpul meu devenise și mai infectat și mai slăbit, nu puteam să mă mișc pur și simplu. Mi-e și frică să mă gândesc prin ce am trecut. Am chemat salvarea. Îmi era rău de tot și am vomitat și am început să mă simt mai bine. Prima dată a venit salvarea, m-au întrebat dacă vreau să mă duc la spital, am spus că nu. M-au întrebat ce tratament iau, au spus că este tratamentul foarte bun, au luat niște date și au plecat. M-am întors în pat. Seara, din nou, dureri de cap îngrozitoare, nici nu puteam să mă uit la televizor, ceva de necrezut. 24 din 24 de ore mă durea capul și nu se oprea”, a povestit Alina.

Alina a intrat în panică și a dorit să aibă parte de susținere din partea oamenilor dragi.

”Și când am văzut că mi-e rău și nu mai pot, eram pur și simplu o legumă, corpul meu nu mai funcționa, psihic începusem să realizez ce se întâmplă și am luat telefonul. Am zis că am nevoie de susținerea oamenilor. Știam că nu mai am nicio speranță, începusem să intru în panică, pentru că nu aveam pe nimeni în jurul meu și am zis că singurul lucru e să cer ajutor de la prietenii mei, aveam nevoie de iubire, de susținere.

Și am luat telefonul și am făcut story în timp ce ardeam, în timp ce mă dureau toate alea. Începusem să nu fiu conștientă, simțeam că îmi pierd memoria, că nu mai vreau să trăiesc. Începusem să vorbesc cu virusul, să vorbesc cu Dumnezeu. Nu mai puteam de dureri, nu mai rezista corpul, nu mai puteam să mă mișc. Când am văzut mesajele oamenilor, am avut o speranță, aveam nevoie de energia asta. Nu mai conștientizam”, a mai spus tânăra.

Alina Pușcău: ”Credeam că o să mor”

Boala a țintuit-o la pat pentru o perioadă, însă Alina Pușcău nu și-a lăsat moralul la pământ. Tânăra mărturisește că experiența a traumatizat-o. Cu lacrimi în ochi, aceasta a povestit faptul că și mama ei credea că nu o să-și mai vadă fiica vreodată în viață. Starea în care se afla la momentul respectiv era gravă, spunând că se simțea ca ”o legumă”. Andrei Stoica i-a întins o mână de ajutor, pentru a urgenta apariția unei ambulanțe la locuința ei. A doua zi, însă, Alina Pușcău a realizat că avea probleme de respirație.

”Credeam că o să mor. Și mama la fel, aștepta să primească telefon că nu mai… Pentru că i-am spus că nu mai pot de dureri și nu mai vreau să fiu în durerea asta. Nici nu mai puteam să conștientizez ce se întâmplă cu mine. Mintea îți spune „De ce mai vrei să trăiesti?”. Nici nu credeam că o să mă mai trezesc vreodată din pat, așa de greu a fost. Eram o legumă. Am sunat la salvare din nou și am așteptat nouă ore să vină salvarea și nu mai puteam. În timp ce sunam la salvare toată lumea îmi dădea mesaje și mă întrebă dacă am nevoie de ceva. Eu sunt o persoană care nu cere și Andrei Stoica mi-a dat mesaj să mă întrebe dacă am nevoie de ceva. Mi-a adus soția lui o supă la ușă și mi-a spus să sun la salvare. Chiar eram în apel cu salvarea, am sunat de trei ori, mi-au spus că o să vină și am așteptat nouă ore. Noroc cu soția lui Andrei, că au știut pe cineva la Floreasca și au sunat-o pe șefa de la ambulanță. A venit cineva după jumătate de oră, după nouă ore.

Am fost la spital, m-a luat salvarea. Mi-au pus tot felul de întrebări, eu nici nu puteam să vorbesc. Nu m-au internat, pentru că puteam să respir. Îi internează pe cei care nu pot să respire. Și după ce mi-au făcut perfuzia, la nouă dimineața m-au trimis acasă. La trei dimineața dormeam și din somn m-am trezit că nu mai puteam să respir. Atunci mi-am dat seama că nu mai am nicio șansă. Chiar și acum când respir, nu pot să respir foarte profund. Am intrat în panică rău de tot, am zis că viața mea se termină. Am încercat să respir profund. Dacă eu nu mă trezeam, pe mine mă găseau în casă moartă. Poți să mori în somn. Eu am fost conștientă care este visul și care este realitatea și am început să respir profund. Am intrat în panică rău de tot, începusem să tremur. Am sunat la salvare, mi-au făcut testul COVID, nu mai aveam COVID, dar simptomele erau acolo și mai profunde.

M-au dus la Elias și nu mai erau locuri deloc. M-au băgat în camera de gardă și au adus toată aparatura, ca să poată să mă salveze. Eu trebuia să iau niște medicamente de plămâni, dar au greșit că nu mi-au dat medicamente de plămâni. A doua oară când m-am dus mi-au dat medicamente de plămâni, pentru că începuse să mi se oprească respirația. Mă gândeam că nu am creat nicio familie, copii și chiar am și vorbit cu Dumnezeu, i-am spus că, dacă este timpul meu să plec, să plec, să nu mai stau în durerea asta. Mama credea că o să mor. Când am fost la ea mi-a spus „Eu nu credeam să o să trăiești”, a spus ea la Kanal D.

Sursă foto: capturi video Youtube – din cadrul unui interviu pentru Kanal D